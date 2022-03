von Christian Scheid

Die deutsche Biotechfirma Vivoryon arbeitet an einem Medikament zur Verlangsamung von Alzheimer. Der Kampf gegen die Krankheit verspricht einen Multimilliardenmarkt

Angesichts des Ukraine-Kriegs gehen aussichtsreiche Spezial-Storys an der Börse unter. Eine solche bietet Vivoryon. Die Biotechfirma aus Deutschland verfolgt im Kampf gegen Alzheimer einen aussichtsreichen Ansatz. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem in der klinischen Entwicklung befindlichen Wirkstoffkandidaten des Unternehmens, Varoglutamstat, den „Fast-Track-Status“ zur potenziellen Behandlung der frühen Alzheimerkrankheit zugesprochen. Dieser Status ermöglicht es, einfacher und schneller mit der FDA zu kommunizieren. Darüber hinaus ist eventuell ein beschleunigtes Zulassungsverfahren möglich.

Die Therapie ist insbesondere dazu geeignet, den Krankheitsfortschritt zu verlangsamen. Das Potenzial ist riesig: Laut einer Studie, die in der Fachzeitschrift The Lancet Public Health veröffentlicht wurde, wird sich die Zahl weltweiter Demenzfälle, von denen Alzheimer am häufigsten vorkommt, von 57 Mio. im Jahr 2019 auf rund 153 Mio. bis 2050 fast verdreifachen – ein Multi-Milliardenmarkt. Der nächste wichtige Meilenstein ist eine Zwischenanalyse der europäischen Studie, die Vivoryon für Mitte 2022 erwartet. Wir positionieren uns mit einer spekulativen Position im Tradingdepot.