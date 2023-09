von Stefan Schaaf und Leon Berent In diesem Jahr dominieren bei den Aufsteigern japanische Unternehmen. Europa ist dagegen kaum vertreten. Was macht die japanischen Aktien so stark?

Kennen Sie das Gefühl, wenn man einen Wolkenkratzer betritt? Die Lobby ist steril, die Luft kalt, Schuhabsätze klackern über den Marmorboden. Sumitomo Forestry, die Nummer zwei unserer Aufsteiger, hat sich einem Gegenentwurf verschrieben. In Tokio baut das Unternehmen aktuell am „Plyscraper W350“, dem höchsten Holzhaus der Welt. Der japanische Forstwirtschaftskonzern will anders sein als die Stahlbetonkonkurrenz. Er lobbyiert für eine umweltfreundliche Forstpolitik und neue Naturräume in den ansonsten hektischen Großstädten.