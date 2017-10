Neun Firmen haben 2017 in Deutschland bis dato den Sprung an die Börse geschafft. Zu den erfolgreichsten Neulingen gehört va-Q-tec. Ausgegeben zu 12,30 Euro hat sich die Aktie in der Spitze mehr als verdoppelt.

Die Würzburger haben sich auf umweltfreundliche Vakuumisolationspaneele (VIPs) und thermische Energiespeicherkomponenten (PCMs) spezialisiert, die zur energieeffizienten Temperaturkontrolle bzw. Dämmung verwendet werden. Darüber hinaus werden auch thermische Verpackungssysteme wie Container oder Boxen angeboten und vermietet, die je nach Typ konstante Temperaturen zwischen 24 und 200 Stunden halten können.

Die Lösungen werden vielfältig eingesetzt: beim Transport von Pharmaprodukten, in Kühl- und Gefriergeräten, in Gebäuden, in Technik & Industrie sowie in Automobilen und Flugzeugen. „Unsere attraktivsten Märkte wachsen mit zweistelligen Raten und weisen meist hohe Eintrittsbarrieren für potenzielle Mitbewerber auf“, sagt Finanzchef Stefan Döhmen. Großes Potenzial verspricht der Onlineversand von Lebensmitteln. „Wir führen erste Gespräche, allerdings sind diese noch in einem sehr frühen Stadium“, so Döhmen.

Der Konzern, der im ersten Halbjahr mit 67 Prozent gewachsen ist, hat immenses Potenzial. Jedoch sind Bewertung und Kursentwicklung schon ein Stück weit enteilt. Daher sollten Anleger ein Abstauberlimit platzieren.

