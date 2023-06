von Wolfgang Hagl Mit starken Quartalszahlen hat der Veranstalter und Ticketvermarkter bei Investoren und Analysten viel Applaus eingeheimst. Nachdem die CTS-Aktie nach oben ausgebrochen ist, spricht einiges für weiter steigende Kurse

Mit den Zwillingsveranstaltungen „Rock am Ring“ in der Eifel und „Rock im Park“ in Nürnberg hat am vergangenen Wochenende die Hochsaison der Musikfestivals in Deutschland begonnen. Bei bestem Wetter begeisterten mehr als 70 Bands und Solokünstler, darunter die Top Acts Foo Fighters, Kings of Leon und Die Toten Hosen, die Fans. Sie ließen sich das Spektakel bis zu 300 Euro kosten. Obwohl der Preis für Dreitagesticket gegenüber dem Vorjahr um rund 70 Euro gestiegen war, strömten mehr als 150.000 Besucher auf die beiden Festivalgelände. Was zeigt, dass die Lust auf Live-Unterhaltung trotz Inflation groß ist.