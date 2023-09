von Nadine Oberhuber Warren Buffett ist obenauf, viel Geld fließt wieder in Value-Anlagen. Der Altmeister hat inzwischen zahlreiche Nachahmer – die sich bisweilen aber bewusst absetzen

Es gebe nur einen, der ihm an diesem Tag Konkurrenz mache, sagt Warren Buffett und guckt sehr ernst: „Prinz Charles“. An diesem Samstag Mitte Mai wird in England der ewige Kronprinz zum König gekrönt. Fernsehsender weltweit verfolgen das Ereignis live – genau zeitgleich mit der Hauptversammlung von Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway. Es ist einer dieser Auftritte, die die Investorenlegende auskostet: „Deswegen haben wir auch unseren eigenen Prinz Charles hier“, witzelt Buffett.