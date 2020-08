Roland Stadler ärgert sich schon, wenn er auf sein Depot guckt: Die Zahlen hinter den Minuszeichen sind zwar wieder kleiner geworden, doch von 310.000 Euro sind 47.000 Euro weg. Im Coronacrash verpufft. Jetzt stehen dort 263.000 Euro. Beinahe hätte Stadler (Name v. d. Red. geändert) im Februar noch rechtzeitig etliche Aktien verkauft, die er vor zwei Jahren vom Vater geerbt hatte. Sein Gefühl sagte ihm, die Börsen seien einfach zu gut gelaufen. Nun bereut der IT-Experte, es nicht getan zu haben. Stadler ist gerade 50 Jahre alt geworden und wollte sich mit seinem Geld eine frühere Rente finanzieren. Für neun Jahre Vorruhestand hätte das Geld schon gereicht – vor Corona. Wirft jetzt das Virus seine gesamte Finanzplanung über den Haufen? Oder seine Lebensplanung? Seine große Frage ist: Wie bügle ich die 47.000-Euro-Delle im Depot wieder aus?

Bei anderen, gerade bei jüngeren Anlegern oder jungen Familien, die noch nicht so viel gespart haben, ist natürlich auch die Lücke nicht so groß. Trotzdem hat der Crash im März in vielen Depots Spuren hinterlassen. Zwar haben sich die meisten Indizes seither auch wieder stark erholt – doch die Zuwächse fielen je nach Branche und Anlageform sehr unterschiedlich aus. Und die Unsicherheit bleibt groß. In dieser Lage bietet Capital einen Leitfaden: Welche Regeln gelten in der Corona-Welt weiter – und was hat sich grundlegend geändert?

Doch zuvor lohnt sich noch ein genauerer Blick auf die Ereignisse von Ende Februar bis Mitte März: Denn es waren vor allem die großen institutionellen Investoren (und ihre Kunden), die unter dem Crash litten. Denn um sich abzusichern und weil ihre Handelssysteme dies automatisch vorgaben, kamen viele Aktien aus großen Fonds auf den Markt, und schichteten die Manager ihre Portfolios um. Stattdessen horteten sie Cash oder suchten vermeintlich sichere Anleihen, zeigen die Absatzstatistiken der Branche. Doch angesichts dicker Preisaufschläge bei Anleihen und mickriger Zinsen war gerade das keine gute Idee. So steht vor vielen aktiv gemanagten Fonds immer noch ein dickes Minus.

Dagegen ließ die Mehrzahl der privaten Anleger das Geld dort, wo es war. Sie machten den rasanten Absturz genauso mit wie die wundersame Erholung danach. Viele stockten ihre Sparpläne sogar auf oder stiegen neu in den Markt ein. „Die deutschen Anleger waren sehr besonnen und haben langfristig gehandelt“, sagt Hans Joachim Reinke, Chef der Fondsgesellschaft Union Investment. „Es gab keine Abflüsse, eher Zuflüsse.“ Seit Jahresanfang hätten allein bei Union knapp 300.000 Kunden ein neues Depot eröffnet.

Auch der Kölner Vermögensverwalter Maik Bolsmann bestätigt: „Vor allem Privatanleger waren es, die ab April dafür sorgten, dass die Börsen nach dem spektakulären Absturz einen ebenso spektakulären Wiederaufstieg erlebten.“ Viele große Fonds halten dagegen noch Cash – weil sie mit einem weiteren Absturz rechnen und auf den Zeitpunkt zum Wiedereinstieg warten. Selbst Vorzeigefonds von Flossbach von Storch und Jens Ehrhardt haben zurzeit nur eine Aktienquote von rund 40 Prozent. Auffallend ist, dass jeder zweite Fondsmanager laut einer Umfrage der Bank of America von einer U-förmigen Erholung ausgeht, also einer länger dauernden Delle. Jeder fünfte glaubt, es wird ein W, es folge also noch ein zweiter Marktabsturz. Nur 15 Prozent dagegen glauben noch an ein V, also eine flotte Erholung.

Fest steht also nur, dass die Unsicherheit bleibt. Fast jedes dritte Unternehmen rechnet laut Ifo Institut damit, bis Jahresende in Zahlungsschwierigkeiten zu geraten. Auch dürften viele Unternehmen ihre Produktions- und Lieferketten neu, das heißt lokaler aufstellen. Für Exportnationen wie Deutschland könnte dies Einbußen bedeuten. Was aber genau eintritt, lässt sich nicht sagen, „zumal Menschen dazu tendieren, die langfristigen Auswirkungen bestimmter Ereignisse zu überschätzen“, sagt Olaf Stotz, Professor für Asset Management an der Frankfurt School of Finance & Management.

Diese Situation sollten Anleger für eines nutzen: Sie sollten ihre Strategie beim Vermögensaufbau prüfen – kein Zeitpunkt wäre dafür besser geeignet. Bei der Neuorientierung wird das Thema Sicherheit eine große Rolle spielen, ebenso wie Bargeld und Mut. Egal aber, was Corona in der Wirtschaft anrichten wird: „Das Grundgesetz am Kapitalmarkt gilt weiterhin“, sagt Stotz: „Anleger gehen Risiken ein, und sie werden auch nur in dem Maße dafür entlohnt, wie sehr sie es tun.“

Das heißt: Wer jetzt alle Risiken meiden will, der muss auch die Erträge abschreiben. Und er wird Chancen verpassen. Denn im Grunde sind die Aussichten für Anleger nie so gut wie nach einem Absturz. Zu klären sind aber zwei Fragen: Wie viel Risiko kann ich tragen? Und welche Anlage bekomme ich dafür? Diese beiden Fragen entscheiden, wann man eine vier- oder fünfstellige Delle im Depot wieder ausgebügelt hat.

#1 Bleiben Sie bei Ihren Über­zeugungen

Gerade in der Krise merken Anleger, ob sie ihr Depot gut aufgestellt haben. Jens Gottheiner, Berater der Quirin-Bank, sagt: „Wer jetzt nicht ruhig schlafen kann, der sollte dringend sein Depot anpassen und die Aktienquote reduzieren.“

Anleger im Alter zwischen 30 und 50 Jahren können sich eine Aktienquote von 50 bis 70 Prozent leisten, je nach Risiko­neigung. Den Rest sollte er oder sie in Anleihen und in Cash halten. Jüngere Anleger können dagegen ruhig 100 Prozent mit Aktien sparen. Sie haben schließlich Zeit, um mög­liche Verluste auszugleichen. Über 50-Jährige sollten ihre Aktienquote hingegen auf 30 bis 50 Prozent senken, um sich Gewinne zu sichern. Trotzdem können auch sie mit 30 Prozent Aktien in Rente gehen, findet Gottheiner, das bringt mit Glück noch Erträge. „Hat jemand eine Asset-Allocation gefunden, die für ihn passt, sollte er sie behalten“, sagt Olaf Stotz: „Er könnte aber schlecht gelaufene Papiere verkaufen und gut gelaufene nachkaufen.“

Was Sparer aus Stotz’ Sicht tunlichst lassen sollten: denken, dass Corona alles ändert. „Es wird Veränderungen geben, keine Frage. Aber der Grundtrend ist – wenn man langfristig an den Kapitalismus glaubt: Unternehmen werden sich an neue Bedingungen anpassen, ganz von alleine.“ Daher hält Stotz wenig davon, auf Trendfirmen zu wetten. Das Risiko danebenzuliegen sei groß. Er rät: Breit streuen und global investieren. „Bleiben Sie unbedingt bei Ihren Grundüberzeugungen“, mahnt auch die Pimco-Fondsmanagerin Geraldine Sundstrom.