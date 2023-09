von Stefan Schaaf und Leon Berent Robust gegen Krisen und trotzdem wachstumsstark – so müssen Aktien für die langfristige Geldanlage sein. Capital hat erneut die besten Titel aus 1800 Unternehmenswerten weltweit ermittelt

Wenn an der Börse in New York morgens die Lichter angehen, dann ist Consolidated Edison im Geschäft. Das Unternehmen beliefert in der Finanzmetropole und ihrer Umgebung rund zehn Millionen Menschen mit Strom und Gas und trägt so dazu bei, New York City am Laufen zu halten. Dabei ist es selbst eine Legende der Wall Street: Die vor 200 Jahren als New York Gas Light Company gegründete Firma ist seit 1824 an der Börse notiert, keine Aktie wird hier länger gehandelt. Das sind 199 Jahre ununterbrochene Börsengeschichte eines Unternehmens, das seit 1936 den Namen des Elektropioniers Thomas Alva Edison trägt.

Doch fürs Geschichtsbuch fühlen sich die New Yorker zu jung, Consolidated Edison betont, ständig auf „der Suche nach Innovationen und Vorteilen aus sich entwickelnden Technologien“ zu sein. Aktuell heißt das vor allem: grüne Transformation. Ein klimaresistentes Energienetz, das bis 2040 100 Prozent saubere Energie liefern wird, ist eines der großen Projekte.

Die Mischung aus Tradition, Innovation und hoher Rentabilität kommt an der Börse gut an. Die Aktie hat über die vergangenen Jahrzehnte – natürlich mit Schwankungen – kontinuierlich an Wert gewonnen und ist ein verlässlicher Dividendenzahler – mit einer Dividendenrendite von 3,6 Prozent gehört sie sogar zu den ertragreichsten Werten. Das qualifiziert sie in diesem Jahr auch für die begehrte Liste der 50 Aktien fürs Leben, die Capital einmal im Jahr mit dem Finanzmarktprofi Christian W. Röhl in einer aufwendigen Datenanalyse herausfiltert.

Auswahl aus 1800 Aktien

Grundlage waren erneut die 1800 Werte im Aktienindex Stoxx Global. Dieses Unternehmensuniversum wurde nach langfristig erfolgreichen Geschäftsmodellen, die widerstandsfähig und zugleich wachstumsstark sind, durchforstet. Im Stoxx Global sind die nach Marktkapitalisierung jeweils größten 600 Unternehmen aus Nordamerika, Europa sowie den entwickelten Staaten in der Region Asien/Pazifik enthalten. Der Index hat durch diese Komposition ein niedrigeres US-Gewicht als der beliebte Industrieländerindex MSCI World. Somit rücken mehr Unternehmen etwa aus Japan, Australien oder eben Europa in den Blick.

Diese regionalen Schwergewichte prüft Capital auf die Dauerhaftigkeit ihrer Dividendenzahlungen und die Stabilität ihrer Bilanzen. Und damit Anlegerinnen und Anleger keine überhöhten Preise für die Qualität zahlen, achtet Capital auch auf die Bewertungen.

Bemerkenswerterweise haben viele Aktien den doppelten Schock des Vorjahres aus Krieg und steigender Inflation gut weggesteckt. „Das Feld hat sich in der Breite verbessert“, sagt Röhl. In allen vier Kategorien (Schulden, Wachstum, Bewertung und Dividenden) erfüllt in diesem Jahr ein größerer Anteil der 1800 Unternehmen die Kriterien. Als „Aktien fürs Leben“ qualifizierten sich am Ende 54 Werte, vier mehr als 2022, daher bestimmte die Dividendenrendite die Rangfolge in der Auswahl.