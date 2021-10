Intel

Halbleiter sind begehrt. Während Hersteller wie Nvidia und Taiwan Semiconductor kaum die Nachfrage bedienen können, ging der Hype an Intel vorbei, die Chips galten als veraltet. Einige Veränderungen sollen den Konzern wieder nach vorne bringen: Intel tüftelt an neuen Prozessoren für Computer, Server und an einer neuen Transistorarchitektur, darauf setzen Großkunden. So ist Intel als einer von zwei Techkonzernen im Ranking eine klassische Value-Anlage: Heute günstig und 2025 hoffentlich an der Spitze.