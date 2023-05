von Stefan Schaaf Krisen und Konflikte nehmen zu, sagt John Bilton, Anlagestratege bei JP Morgan Asset Management. Aber auch übertriebene Panik. Dagegen helfen: Ruhe und Diversifikation

Herr Bilton, die Welt versinkt in immer neuen Krisen. Erst die Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine, jetzt auch noch die Inflation: Wie gehen wir mit dieser Ära multipler Krisen um?

JOHN BILTON: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir wirklich so viele, immer neue Krisen erleben. Zunächst einmal leben wir doch in einer Welt, in der vor allem Informationen und Meinungen immer schneller zirkulieren. Dabei geht eines manchmal verloren: die nüchterne Analyse. Die sozialen Medien im Netz dominieren alles, sie bieten kluge Analysen, aber manchmal eben auch wilde Übertreibungen.