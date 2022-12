von Steve Matthews Die US-Notenbank Fed hat am Mittwoch ihre Leitzinsen wie erwartet um 50 Basispunkte erhöht. Interessant war aber der Ausblick: Die Notenbanker signalisierten für 2023 größere Zinsschritte als zunächst angenommen

Fed-Chef Jerome Powell hat die Erwartungen an kleinere Zinsschritte gedämpft. „Wir haben noch viel zu tun“, sagte Powell im Hinblick auf die Inflationsbekämpfung. Dennoch haben die US-Notenbanker am Mittwoch eine neue Phase in der Geldpolitik eingeleitet: Sie hoben den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte an und damit langsamer als in den vier Sitzungen zuvor. Hier gab es jeweils Schritte von 0,75 Prozentpunkte. Mit den zusätzlichen 50 Basispunkten liegt der Leitzins nun bei der Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent, wie die Fed mitteilte. Das ist der höchste Stand seit 15 Jahren.

Die Notenbanker signalisierten auch, dass die Kreditkosten im nächsten Jahr höher ausfallen werden, als die Investoren erwarten – auch wenn die Zinsschritte nun kleiner ausfallen. Die Geldpolitiker kommen in ihrer mittleren Prognose jetzt auf ein Endniveau von 5,1 Prozent für 2023. Ein Jahr später dürfte das Zinsniveau auf 4,1 Prozent fallen – was aber immer noch höher ist als zuvor angegeben.

Powell sagte, dass der Umfang der Zinserhöhung, die auf der nächsten Fed-Sitzung am 1. Februar erfolgen wird, von den eingehenden Daten abhängen wird – er ließ die Tür für eine weitere Erhöhung um einen halben Prozentpunkt oder einen Schritt nach unten auf einen Viertelpunkt offen – und er wies Wetten zurück, dass die Fed im nächsten Jahr ihren Kurs ändern würde.

„Ich denke nicht, dass wir Zinssenkungen in Erwägung ziehen werden, solange der Notenbank-Ausschuss FOMC nicht sicher ist, dass die Inflation nachhaltig auf zwei Prozent zurückgeht“, sagte er. „Die Wiederherstellung der Preisstabilität wird wahrscheinlich die Beibehaltung eines restriktiven geldpolitischen Kurses für einige Zeit erfordern“, sagte er.

„Der Ausschuss geht davon aus, dass kontinuierliche Erhöhungen des Zielkorridors angemessen sind, um einen geldpolitischen Kurs zu erreichen, der ausreichend restriktiv ist, um die Inflation im Laufe der Zeit wieder auf 2 Prozent zu bringen“, schrieb der Notenbank-Ausschuss in seiner Erklärung und wiederholte damit eine Formulierung, die er bereits in früheren Mitteilungen verwendet hatte.

„Aufgabe noch nicht erledigt“

Die Anleger hatten darauf spekuliert, dass die Fed ihre Zinserhöhungen bald aussetzen würde, nachdem sich die finanziellen Bedingungen entspannt hätten. Bis Mittwoch waren die Aktienkurse gestiegen, während die Hypothekenzinsen und der Dollar gefallen waren, nachdem Powell im letzten Monat eine Änderung der Politik angedeutet hatte. Sie hatten auch darauf gewettet, dass die Zinsen im Mai etwa 4,8 Prozent erreichen würden, gefolgt von Senkungen um insgesamt 50 Basispunkte in der zweiten Jahreshälfte.

„Wir sind heute zu dem Schluss gekommen, dass unsere Politik noch nicht restriktiv genug ist“, sagte der Fed-Chef. „Wir werden den Kurs beibehalten, bis die Aufgabe erledigt ist.“

Kauforder-Welle Verdächtige Börsenrally kurz vor Veröffentlichung der US-Inflation Nur wenige Sekunden, bevor die US-Inflationsdaten veröffentlicht werden sollten, setzte an den Märkten eine Kauforder-Welle ein. Sind die Daten vorab durchgesickert? Börsenexperten fordern eine Untersuchung

Powell hatte zuvor angedeutet, dass er moderate Zinserhöhungen plant, und gleichzeitig betont, dass das Tempo der Straffung weniger wichtig ist als der Höhepunkt und die Dauer des hohen Zinsniveaus.

Die Entscheidung folgt auf vier aufeinanderfolgende Zinserhöhungen um 75 Basispunkte, mit denen die Zinssätze so schnell wie seit Paul Volcker in den 1980er Jahren an der Spitze der Zentralbank gestiegen sind.

„Es wird eine Weile dauern, bis die Fed erreicht, was sie erreichen will“, sagte der ehemalige Präsident der New Yorker Fed, William Dudley, in einem Interview mit Bloomberg. „Sie müssen die Wirtschaft ausreichend verlangsamen, um genügend Spielraum auf dem Arbeitsmarkt zu schaffen, damit die Lohnentwicklung mit einer Inflation von 2 Prozent vereinbar ist.“

Inflation hat sich zuletzt auf hohem Niveau abgeschwächt

Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich seit seinem 40-Jahres-Hoch zu Beginn dieses Jahres deutlich verlangsamt. Immer mehr Ökonomen gehen jedoch davon aus, dass das aggressive Vorgehen der Fed die USA im nächsten Jahr in eine Rezession stürzen könnte.

Diese Befürchtungen haben die Kritik von Gesetzgebern auf sich gezogen: Die demokratischen Senatoren Elizabeth Warren, Bernie Sanders und Sheldon Whitehouse warnten, dass die Zinserhöhungen das Risiko bergen, „die Wirtschaft zum Stillstand zu bringen“.

US-Notenbank Fed lässt die Luft aus Blasen – und kann einen Crash vermeiden Die Warnungen vor einem großen Crash an den Finanzmärkten haben sich bisher nicht bewahrheitet. Mit ihrer Politik hat die US-Notenbank Fed erfolgreich die Gefahr eingedämmt, dass einige Finanzblasen mit einem lauten Knall zerplatzen. An drei Bereichen wird das deutlich

Beamte gaben ein deutlicheres Zeichen dafür, dass sie erwarten, dass sich höhere Zinsen auf die Wirtschaft auswirken werden. Sie senkten ihre Wachstumsprognosen für 2023 und rechneten mit einer Expansion von 0,5 Prozent, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten mittleren Prognosen hervorgeht. Ihre Schätzung für das BIP 2022 hoben sie leicht auf 0,5 Prozent an. Die Zentralbanker erhöhten ihre Projektion für die Arbeitslosenquote im nächsten Jahr auf 4,6 Prozent, nachdem sie im November noch bei 3,7 Prozent gelegen hatte.

Die Verteilung der Zinsprognosen war ebenfalls höher: Sieben von 19 Vertretern sahen die Zinssätze im nächsten Jahr über 5,25 Prozent. Ein deutlicheres Zeichen dafür, dass sie erwarten, dass sich höhere Zinssätze auf die Wirtschaft auswirken werden, gaben die Beamten, indem sie ihre mittleren Prognosen revidierten. Sie senkten ihre Wachstumsprognosen für 2023 auf nur noch 0,5 Prozent und für 2024 auf 1,6 Prozent. Dennoch erhöhten sie ihre Schätzung für die Inflation im nächsten Jahr auf 3,1 Prozent, die 2024 auf 2,5 Prozent sinken soll.

Weiche Landung weiterhin gewünscht

Der Schritt vom Mittwoch bildet den Abschluss eines schwierigen Jahres für die US-Notenbank, die angesichts des steigenden Preisdrucks zunächst nur zögerlich mit der Straffung der Geldpolitik begonnen hat. Seit der Anhebung der Zinssätze von nahezu Null im März hat die Fed eine aggressive Aufholjagd unternommen und gleichzeitig die Hoffnung aufrechterhalten, eine weiche Landung zu erreichen, die einen dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert.

Die Notenbanker versuchen, das Wachstum unter den langfristigen Trend zu drücken, um den Arbeitsmarkt abzukühlen – die Zahl der offenen Stellen liegt immer noch weit über der Zahl der arbeitslosen Amerikaner – und den Druck auf die Preise zu verringern, die weit über ihrem Ziel von 2 Prozent liegen.

Die politischen Entscheidungsträger erhielten am Dienstag eine gute Nachricht, als Regierungsdaten zeigten, dass die Verbraucherpreise im Jahr bis November um 7,1 Prozent gestiegen sind, die niedrigste Rate in diesem Jahr.

Dennoch hat Powell wiederholt erklärt, dass er bereit ist, die Wirtschaft etwas leiden zu lassen, um die Inflation zu senken und die Fehler der 1970er Jahre zu vermeiden, als die Fed die Geldpolitik voreilig lockerte. Er wiederholte diese Botschaft am Mittwoch und fügte hinzu, dass „wir den Kurs beibehalten werden, bis die Aufgabe erledigt ist“.

© 2022 Bloomberg L.P.