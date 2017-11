Die Digitalisierung bietet Unternehmen große Chancen – von der effizienteren Produktion über einen verbesserten Kundenservice bis hin zu innovativen digitalen Produkten und Geschäftsmodellen. Ein neues Förderprogramm der KfW unterstützt nun Investitionen in die Digitalisierung mit Krediten zu attraktiven Konditionen.

Stellen Sie sich vor, Ihre Maschinen laufen auf Hochtouren, die Produktion ist in vollem Gange, doch erster Verschleiß an wichtigen Maschinenteilen wird sichtbar. Ersatzteilbedarf kündigt sich an: beim Hersteller – durch die Maschine selbst! Denn die überwacht sich komplett eigenständig, ist mit dem Hersteller intelligent vernetzt, führt automatisch ihre Ersatzteilbestellungen durch und bezahlt diese über einen eigenen Prepaid-Account.

Klingt wie Zukunftsmusik, ist es aber nicht: Industrie 4.0, die intelligente Fabrik der Zukunft, in der Maschinen mit dem Internet sowie Kunden und Zulieferern weltweit in ständigem Datenaustausch stehen, sie ist bei einigen Maschinenbauern in Teilen schon heute Wirklichkeit.

„Spannend, aber was nützt es mir?“, mögen sich auch kleine Gewerbetreibende, Handwerker oder Dienstleister fragen. Die Antwort: Der digitale Wandel wird den gesamten Mittelstand revolutionieren, auch dort, wo der Einsatz digitaler Technologien heute in den Kinderschuhen steckt und Effizienzgewinne auf Anhieb nicht sichtbar sind. Deshalb können aus Investitionen in die Digitalisierung alle Unternehmen Gewinn ziehen, egal welcher Größe oder Branche.

Noch scheuen viele Mittelständler den konsequenten Aufbruch in das digitale Zeitalter. Eine umfangreiche Studie der KfW zur Digitalisierung im Mittelstand belegt, dass sich rund ein Drittel der Mittelständler noch in einem frühen Stadium der Digitalisierung bewegt. Als Pioniere in diesem Bereich gelten nur rund ein Fünftel der Betriebe.

Zwar hat die Mehrzahl der Firmen in den letzten drei Jahren bereits in digitale Lösungen investiert, zumeist aber nur vergleichsweise geringe Beträge. Noch hemmen Barrieren wie mangelnde IT-Kompetenzen der Beschäftigten, ungeklärte Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit sowie zu langsame Internetverbindungen dringend notwendige Investitionen.

Die Folge: Die Mittelständler bewerten den Aufwand für IT-Investitionen zuweilen noch kritischer als deren etwaigen Nutzen. Dabei ist jetzt die Zeit, eine digitale Strategie für das Unternehmen zu entwickeln, um für den künftigen Wettbewerb gerüstet zu sein. Immerhin haben laut Unternehmensbefragung 2017 der KfW 42 Prozent der Unternehmen Investitionen in die Digitalisierung fest eingeplant. Sei es, weil sie die Chancen der neuen Technologien nutzen wollen, sei es, weil ihre Kunden dies konkret fordern oder Wettbewerber bereits investiert haben.

Ein Sorgenkind kann auch der Zugang zu Finanzierung sein. Digitalisierungsvorhaben sind für Kreditgeber, insbesondere wenn es sich um firmenspezifische Lösungen handelt, schwer zu bewerten. Zumal bei den Projekten kaum verwertbare Sicherheiten entstehen. Dies verteuert die Kredite oder verhindert Finanzierungen gänzlich. Deshalb fördert die KfW seit dem 1. Juli 2017 Investitionen in die Digitalisierung mit zinsgünstigen Krediten im Rahmen des neuen Förderprogramms „ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit“. Der Clou: Die KfW bietet den Finanzierungspartnern, zum Beispiel den Hausbanken der Kreditnehmer, eine Haftungsfreistellung in Höhe von 70 Prozent des Kreditrisikos an.

Das Förderprogramm zielt auf die gesamte Palette möglicher digitaler Technologien in den Betrieben. Es unterstützt die Digitalisierung von Produkten, Produktionsprozessen und Verfahren ebenso wie eine strategische digitale Ausrichtung des Unternehmens. Innovative Unternehmen – hierzu zählen zum Beispiel schnell wachsende Unternehmen oder solche mit besonders hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung – können ihren gesamten Finanzierungsbedarf abdecken. Bis zu 25 Millionen Euro pro Vorhaben sind förderfähig.