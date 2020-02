Welcher Smarthome-Typ sind Sie?

Safety first, lautet ihr Motto beim Smarthome – und das nicht ohne Grund. Sie sind viel beschäftigt und ständig unterwegs, da können und wollen Sie keine bösen Überraschungen erleben. Schon gar nicht wegen Unachtsamkeiten! Ihr Smarthome setzt deshalb auf Alarmanlage und digitale Kameras. So können Sie bequem von unterwegs nach dem Rechten sehen. Über die Risiken des Smarthomes sind Sie dabei bestens informiert. Sowohl ihr Smartphone als auch das Steuerungssystem daheim haben Sie deshalb gegen mögliche Hackerangriffe abgesichert.

Typ Komfort

Wenn Sie zu Hause sind, dann wollen Sie entspannen – und zwar mit so wenig Aufwand wie möglich. Ihr Smarthome ist deshalb auf Komfort eingestellt. Beleuchtung, Heizung und Fernsehprogramm steuern Sie ganz bequem per App. Und wenn Sie doch mal das Licht brennen lassen, können Sie das von unterwegs beheben. Am liebsten setzen Sie aber auf Voreinstellungen, sodass Ihr Smarthome fast von allein funktioniert. Vergessen Sie bei all dem Komfort aber nicht die Sicherheit. Die Absicherung gegen Hackerangriffe mag umständlich erscheinen, erspart Ihnen aber später viele Strapazen.