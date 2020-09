Timo Busch

Professor Timo Busch von der Universität Hamburg, Leiter des Lehrstuhls für Management und Nachhaltigkeit, ist einer der profundesten Kenner nachhaltiger Geldanlagen in der akademischen Zunft hierzulande, schließlich ging es beim Capital-Vermögensaufbaugipfel vor allem am Vormittag um nachhaltige Geldanlagen. Im Auftaktvortrag erläuterte Busch, warum nachhaltige Finanzprodukte keine geringeren, sondern oft sogar höhere Renditen erzielen als herkömmliche Angebote. Die Veranstaltung fand wie in den Vorjahren in der exklusiven Location „Westhafen Pier 1“ direkt am Main statt.