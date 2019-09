Allein in den vergangenen fünf Jahren wurden nach Angaben des Bundesrechnungshofes 160 Mrd. Euro in die Energiewende gesteckt. Trotzdem erreiche Deutschland die Ziele bei der Umsetzung bisher überwiegend nicht. Ein Beispiel hierfür ist der CO2-Ausstoß: Statt wie geplant den CO2-Ausstoß bis 2020 um 40 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren, werden es nach Prognosen der Regierung wohl nur 32 Prozent weniger werden. Gleichzeitig wurden im Vergleich zu 1990 natürlich auch schon große Fortschritte erzielt. So sind die Treibhausgasemissionen um fast 28 Prozent zurückgegangen. Der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromproduktion hat sich zudem nahezu verzehnfacht.

Diese fünf Grafiken geben einen Einblick, wie es in Deutschland um die Energiewende steht: