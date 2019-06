Lega-Chef Salvini treibt die Regierung vor sich her, an der er selbst beteiligt ist. Platzt die Koalition in Italien könnte er selbst Regierungschef werden. Holger Schmieding über das Risiko einer Schuldenkrise in Europas viertgrößter Volkswirtschaft

Wer regiert Italien? Nahezu täglich versichern Ministerpräsident Giuseppe Conte und sein Finanzminister Giovanni Tria ihren europäischen Partnern, Rom werde sich an die europäischen Schuldenregeln halten. Gleichzeitig drohen die Chefs der beiden Regierungsparteien, Matteo Salvini von der rechtsradikalen Lega und Luigi Di Maio von den populistischen Fünf Sternen, immer wieder lautstark mit dem Gegenteil. Bei ihren kostspieligen Plänen für Italien würden sie sich keinen Deut um europäische Regeln scheren. Schließlich gehe es um die Zukunft ihres Landes. Italien zuerst.

Erklären lässt sich dieser Widerspruch durchaus. Obwohl die beiden Parteichefs jeweils auch stellvertretende Ministerpräsidenten sind, wollen sie vor allem ihre Wähler bei Laune halten. Schließlich kann es durchaus sein, dass ihre Koalition im Herbst platzt. Bei Neuwahlen könnte dann Salvini auf einen Erfolg wie bei den Europawahlen hoffen, um selbst Premierminister werden zu können. Gleichzeitig müssen die Fünf Sterne darauf achten, ihren Absturz aufzufangen. Der jeweiligen Basis starke Botschaften aufzutischen kann da helfen.

Durchhalten lässt sich dieser Widerspruch aber nicht auf Dauer. Im Herbst oder Winter kommt die Stunde der Wahrheit. Entweder rudern die radikalen Parteichefs bei ihren Haushaltsplänen zurück. Oder Italien rutscht in eine Krise ab, die das Land in seinen Grundfesten erschüttern und auch Europa insgesamt in Mitleidenschaft ziehen könnte.

Italien zahlt einen hohen Preis

Die Radikalen der Lega und der Fünf Sterne regieren bereits seit einem Jahr in Rom. Ihr bisheriges Verhalten ist recht aufschlussreich. Sie haben Italien insgesamt erheblich geschadet. Mit ihrer lautstarken Rhetorik haben sie Investoren verschreckt. Schlimmer noch: Sie haben einige Arbeitsmarktreformen zurückgenommen. Kündigungen sind für Unternehmen wieder teurer geworden, der Spielraum für Zeitverträge ist enger geworden. Dieses vorgebliche Ausweiten von Arbeitnehmerrechten lässt sich politisch zwar gut verkaufen. Aber die Folge ist fatal. Dank einiger Arbeitsmarktreformen, die vor allem der Sozialdemokrat Matteo Renzi in seiner Zeit als Premierminister vorangetrieben hatte, legte die italienische Beschäftigung von 2013 bis Mitte 2018 spürbar zu. Seit dem Amtsantritt der radikalen Regierung ist der Aufwärtstrend gebrochen. Anders als im Rest der Eurozone stagniert die Beschäftigung.

Der hohe Preis, den Italien für seine radikale Regierung zahlt, zeigt sich auch in dem Risikoaufschlag für italienische Staatsanleihen von etwa 2,5 Prozentpunkten gegenüber deutschen Bundesanleihen mit zehnjähriger Restlaufzeit. Würde Italien von den Märkten ähnlich wie Spanien bewertet, wie es früher zumeist der Fall war, könnte es sich das Geld für zehn Jahre zu 0,4 Prozent statt zu 2,2 Prozent leihen. Der Unterschied macht mehr als 5 Mrd. Euro pro Jahr aus.

Rendite zehnjährige italienische Staatsanleihe



source: tradingeconomics.com

Angesichts der hohen Staatsschulden von 132 Prozent der Wirtschaftsleistung, der Stagnation am Arbeitsmarkt und des hohen Risikoaufschlages für italienische Anleihen bleibt das Risiko einer italienischen Schuldenkrise real. Aber eintreten wird es vorläufig vermutlich nicht. Denn trotz aller großspurigen Worte der radikalen Parteiführer hat die Regierung Conte sich bisher als durchaus lernfähig erwiesen. Von den großen Ankündigungen aus dem Wahlkampf 2018 hat Rom nur einen kleinen Teil umgesetzt. Vor allem das Bürgergeld für alle wird nur in so kleinem Umfang und an so wenige Bürger ausgezahlt, dass das Staatsdefizit für 2019 wohl bei 2,5 Prozent liegen wird. Damit überschreitet Italien zwar die mit der EU ursprünglich vereinbarten 2,0 Prozent. Aber der Abstand ist nicht so groß, dass sich daran kein großer Streit entzünden muss.