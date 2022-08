In eigener Sache

In eigener Sache Digitales Magazin Capital+ verändert sich

von Niklas Wirminghaus Haben Sie es gemerkt? Genau, wir haben etwas umgebaut. Und C+, unser digitales Premium-Angebot, noch enger mit der Website Capital.de verzahnt. Damit gibt es die digitalen Inhalte von Capital für Sie nun komplett aus einer Hand

Die regelmäßigen Leser von C+ schätzen das digitale Premium-Angebot von Capital für seine exklusive Analysen und Kommentare zu Wirtschaft, Finanzen und Politik und für die vielschichtigen Ratgeberpakete zu Investments, Vorsorge oder Immobilien. Sie kennen C+ aber auch als separates Angebot auf unserer Website.

Zumindest das ändert sich von nun an: Wir haben C+ komplett in die bestehende Struktur von Capital.de integriert. Damit wird die Website zum zentralen und einheitlichen Anlaufpunkt für unsere Leser – egal ob Sie Free-Inhalte oder die Premium-Stücke hinter der Bezahlschranke lesen wollen. Ebenso können Sie als C+-Abonnent die beliebte Merklistejetzt für alle Artikel auf Capital.de nutzen.

Ein wenig durchgerüttelt haben wir die Rubriken:

Was sich bei Capital+ natürlich nicht ändert: Alle C+-Artikel und C+-Homepage bleiben komplett werbefrei. Immer dienstags erhalten Sie als Abonnent den Newsletter mit Empfehlungen aus der Redaktion, dazu steht jeden Monat aufs neue die digitale Ausgabe von Capital zur Verfügung. Und noch etwas bleibt gleich: Auf C+ finden Sie weiter das Beste aus Capital Print und Online – jederzeit und immer digital verfügbar, mit großen Reportagen, klugen Analysen und umfangreichen Ratgeberinhalten.

Schreiben Sie uns gern, wie Sie unser verändertes Angebot finden, einfach per Mail an capitalplus@capital.de.