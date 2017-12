Ein Buch, um die Welt da draußen besser zu verstehen

Thomas Friedman: Thank you for being late

Die Welt verändert sich rasant, wir kommen kaum noch hinterher. Da hilft nur reflektierende Entschleunigung, sagt US-Starautor Thomas Friedman. Sein Buch hilft dabei, die Umbrüche in Technologie und Gesellschaft besser zu verstehen – und Hektik mit Ruhe zu kontern. Der perfekte Leitfaden für 2018!

Ein Buch, um bessere Entscheidungen zu treffen

Richard Thaler: Nudge

Mit diesem Buch über die Kunst der klugen Entscheidung ist der diesjährige Nobelpreisträger berühmt geworden. Seine Weisheiten taugen als Small-Talk-Bonmots für die Festtage, aber auch zum Hinterfragen des eigenen Handelns. Nach dem Lesen wird man 2018 vielleicht ein paar Dinge anders sehen – und anders machen.

Ein Buch, um im kommenden Jahr die Karriere voranzutreiben

Jens Weidner: Optimismus

Dass positiv denkende Menschen weiter kommen als Dauerbedenkenträger, ist bekannt. Doch so einfach macht es sich dieses Buch nicht. Der Autor unterscheidet vielmehr zwischen fünf verschiedenen Formen von Optimismus, von denen nur eine wirklich karrierefördernd ist. Leichte, aber nützliche Lesekost nach dem Festtagsbraten.