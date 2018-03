Deutsche Telekom und VoiceStream

#3: Die Deutsche Telekom ging im Jahr 2000 in den USA in die Offensive. Sie kaufte für etwa 50,7 Milliarden Dollar den US-Mobilfunkanbieter VoiceStream. Durch die Übernahme entstand T-Mobile US Inc., das drittgrößte Unternehmen seiner Art in den Vereinigten Staaten.