#5 Hornbach Baumarkt

Baumärkte gehören zu den Profiteuren der Krise. Jetzt, da viele Menschen mehr Zeit denn je zu Hause verbringen, wollen sie es gemütlich haben und werkeln dafür, was das Zeug hält. Das macht sich beim Baumarktriesen Hornbach in steigenden Umsatzzahlen und einem höheren Aktienkurs bemerkbar. Schon im Mai entwickelte sich die Aktie besser als der SDax, in dem sie gelistet ist. Im Juni sprang sie auf ihr Vorkrisenniveau, seither gewinnt sie immer weiter an Wert. Aktuell liegt der Hornbach-Kurs auf einem Allzeithoch. Der Aufwärtstrend könnte anhalten: Bis es einen Impfstoff gibt, arbeiten viele Menschen weiterhin im Homeoffice und verbringen die Ferien im eigenen Garten – gute Anlässe für ein neues Arbeitszimmer oder einen neuen Pool.