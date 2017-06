10 Anzeichen, dass Sie urlaubsreif sind

09. Jun 2017 , Capital-Redaktion

Viele Festangestellte verzichten freiwillig auf ihren bezahlten Urlaub. Eine Umfrage der Website Glassdoor, auf der Mitarbeiter anonym ihren Arbeitgeber und ihre Vorgesetzten bewerten können, ergab, dass der durchschnittliche Angestellte in den USA die Hälfte seines Urlaubs an den Arbeitgeber verschenkt. 15 Prozent der Befragten gaben sogar an, dass sie in den vergangenen zwölf Monaten gar keinen Urlaub genommen hätten. Typisch USA?

Überhaupt nicht. Auch in Deutschland nimmt längst nicht jeder Arbeitnehmer den Urlaub, der ihm zusteht. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaft (DIW) aus dem Jahr 2011 hätten gut ein Drittel der Arbeitnehmer den ihnen zustehenden Urlaub nicht voll in Anspruch genommen. Doch das rächt sich: „Wer seinen Urlaub nicht voll ausgeschöpft hat, war im Folgejahr unzufriedener mit seiner Gesundheit und in seiner Freizeit“, sagt der Autor der Studie. Im Schnitt seien zwölf Prozent der Urlaubstage verfallen – das entspricht durchschnittlich drei pro Arbeitnehmer. Vor allem jüngere Mitarbeiter, die noch nicht lange im Betrieb seien, verzichteten auf Urlaub.

Experten raten dringend dazu, den Urlaub zu nehmen. Nur so können die Akkus wieder aufgeladen werden, die für produktives Arbeiten wichtig sind. Denn wer mehr und länger arbeitet, arbeitet noch lange nicht besser. Meist ist das Gegenteil der Fall. Zehn Anzeichen, die Ihnen sagen: Nehmen Sie endlich Urlaub!