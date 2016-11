VW - Ende der Bescheidenheit

25. Nov 2016 , Kai Beller

Lange Zeit spielte Elektromobilität bei Volkswagen eine untergeordnete Rolle. Nach dem Dieselskandal ist bei dem Wolfsburger Autobauer jedoch alles anders. Nun will VW bis 2025 die Nummer eins bei den Stromern werden. Die in dieser Woche vorgestellte Strategie „Transform 25+“ sieht vor, dass der Konzern spätestens in neun Jahren eine Million Elektroautos verkauft. Ein ehrgeiziges Vorhaben, denn im vergangenen Jahr setzte VW gerade einmal 1600 Autos mit E-Motoren ab.

VW-Markenvorstand Herbert Diess ist trotzdem davon überzeugt, dass dieses Ziel erreicht werden kann. „Spätestens 2025 wollen wir Weltmarktführer bei der E-Mobilität sein“, sagte er. „Ab 2020 starten wir unsere große Elektro-Offensive.“ VW ziele nicht auf Nischenprodukte, sondern das Herz des Automarktes, so Diess. Die Elektroautos sollten das neue Markenzeichen des Konzerns werden.

Aber der deutsche Autobauer setzt auch auf Autos mit konventionellen Verbrennungsmotoren. Mit großen SUVs und Limousinen soll auf dem US-Markt ein Comeback gelingen. Ziel sei es, sich von einem Nischenanbieter zu einem profitablen Volumenhersteller zu entwickeln. Das dürfte angesichts des gewaltigen Imageschadens wegen der Abgasmanipulationen nicht leicht werden.

Doch Bescheidenheit ist nicht die Sache der VW-Manager. Bis 2030 will Volkswagen „Weltmarktführer in der Automobilität“ werden. Solche Töne erinnern dann wieder an den früheren Vorstandschef Martin Winterkorn, der sich das Ziel gesetzt hatte, den japanischen Autobauer Toyota als weltweite Nummer eins zu verdrängen. Nach Winterkorns Rücktritt war dann eher Bescheidenheit angesagt. Damit ist nun mit dem größten „Veränderungsprozess der VW-Geschichte“ auch wieder Schluss. In Wolfsburg wird wieder geklotzt.