United Airlines macht alles falsch

13. Apr 2017 , von Kai Beller

An der nicht nur bei United Airlines gängigen Überbuchungspraxis will Munoz aber festhalten. Allerdings kommen aus der Politik schon Forderungen, das Überbuchen einzuschränken. Branchenkenner raten den Fluggesellschaften, Probleme bei zu viel gebuchten Passagieren vor dem Einstieg zu regeln. Und Überbuchungen sollten nur vorgenommen werden, wenn es eine vernünftige Alternative für die Betroffenen gibt. Das war bei dem United-Flug nicht der Fall: Das nächste Flugzeug wäre erst am nächsten Tag gegangen.

Frühjahrsgutachten: Ökonomen sehen Handlungsbedarf

Die fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute sind optimistisch für die deutsche Konjunktur. In diesem Jahr soll die Wirtschaft um 1,5 Prozent wachsen – das sind 0,1 Prozentpunkte mehr als in ihrer letzten Prognose. Für 2018 erwarten sie sogar ein Wachstum von 1,8 Prozent. Man kann also sagen, dass die deutsche Wirtschaft rund läuft.

Aber die Ökonomen sehen auch Schwachstellen. „Die Unternehmensinvestitionen nehmen in Deutschland nach wie vor verhalten zu“, heißt es in ihrem Gutachten. Die Politik wird aufgefordert die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern.

Eingriffe seien auch notwendig, um Probleme im Zusammenhang mit der Alterung der Gesellschaft in den Griff zu bekommen. „Gerade in der Rentenversicherung werden uns die Kosten ab 2020 um die Ohren fliegen“, sagte Ferdinand Fichtner vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Es sei an der Zeit, den Anstieg der Abgabenbelastung zu bremsen und in den Bildungssektor zu investieren.

Auch gebe es angesichts der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt Spielraum, um den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung zu senken.