Trump bringt Konzerne gegen sich auf

02. Jun 2017 , von Kai Beller

Nach der Aufkündigung des Pariser Klimaabkommens wenden sich die Konzerne von Trump ab. Außerdem: Linde/Praxair und Audi

Wenn US-Präsident Donald Trump geglaubt haben sollte, dass die amerikanische Wirtschaft seine Entscheidung, das Pariser Klimabkommen aufzukündigen, einhellig begrüßen würde, sieht er sich getäuscht. Es hagelt Kritik und das beileibe nicht nur von den Größen aus dem Silicon Valley. Einige äußerten ihre Kritik per Tweet, Goldman-Sachs-CEO Lloyd Blankfein nutzte sogar erstmals die Gelegenheit für eine 140-Zeichen-Nachricht:

Today's decision is a setback for the environment and for the U.S.'s leadership position in the world. #ParisAgreement — Lloyd Blankfein (@lloydblankfein) 1. Juni 2017

General-Electric-CEO Jeffrey Immelt:

Disappointed with today’s decision on the Paris Agreement. Climate change is real. Industry must now lead and not depend on government. — Jeff Immelt (@JeffImmelt) 1. Juni 2017

Disney-CEO Robert Iger:

As a matter of principle, I've resigned from the President's Council over the #ParisAgreement withdrawal. — Robert Iger (@RobertIger) 1. Juni 2017

Tesla-Chef Elon Musk:

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world. — Elon Musk (@elonmusk) 1. Juni 2017

Apple-Boss Tim Cook:

Decision to withdraw from the #ParisAgreeement was wrong for our planet. Apple is committed to fight climate change and we will never waver. — Tim Cook (@tim_cook) 2. Juni 2017

Google-CEO Sundar Pichai:

Disappointed with today’s decision. Google will keep working hard for a cleaner, more prosperous future for all. — Sundar Pichai (@sundarpichai) 1. Juni 2017

Und Microsoft-Chef Satya Nadella:

We believe climate change is an urgent issue that demands global action. We remain committed to doing our part. https://t.co/Gfu7P2ESlL — Satya Nadella (@satyanadella) 1. Juni 2017

Microsoft und andere Großkonzerne unterschiedlicher Branchen hatten vergeblich an Trump appelliert, das Klimaschutzabkommen nicht aufzukündigen. Exxon-Mobil-CEO Darren Woods schrieb sogar einen persönlichen Brief an den Präsidenten, um ihn umzustimmen. Aber weder er noch Trumps Tochter Ivanka und Außenminister Rex Tillerson konnten den Präsidenten überzeugen. Eine Kursänderung kommt für die meisten Konzerne aber nicht in Betracht. Sie werden von Aktionären und Kunden gedrängt, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Viele US-Unternehmen sind in Ländern mit strengen Klimavorschriften aktiv. Und viele setzen auf erneuerbare Energien, weil diese billiger geworden sind. Der Beifall der Kohlebranche für Trumps Entscheidung dürfte am langfristigen Trend nichts ändern: Die Stromerzeugung per Kohle ist ein Auslaufmodell.





Linde/Praxair: Reitzle setzt sich durch

Die Fusion der beiden Gasekonzerne Linde und Praxair ist besiegelt. Der Aufsichtsrat des deutschen Unternehmens stimmte dem Zusammenschluss mit dem US-Konkurrenten zu – trotz des Widerstands von Betriebsräten und Gewerkschaften, die einen massiven Arbeitsplatzabbau und den Verlust der deutschen Mitbestimmung befürchten. Bei der Abstimmung im Aufsichtsrat blieb der Machtprobe dann aber aus. Laut der Nachrichtenagentur Reuters votierten nur fünf der sechs Vertreter der Arbeitnehmerseite in dem zwölfköpfigen Gremium gegen die Fusion. Damit konnte Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle auf den Einsatz seines doppelten Stimmrechts verzichten, mit dem er die Zustimmung zur Not erzwingen wollte. Reitzle war von Anfang an die treibende Kraft hinter dem Zusammenschluss. Er will gemeinsam mit Praxair den französischen Konkurrenten Air Liquide als Weltmarktführer verdrängen und die Gewinne in neue Höhen treiben. „Der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Reitzle führt faktisch den Konzern“, schrieb Capital-Kolumnist Bernd Ziesemer über das Vorgehen des Chefkontrolleurs. Reitzle soll auch nach der Fusion dem Aufsichtsrat vorstehen. Als Vorstandschef für das Unternehmen, das Linde heißen soll, ist Praxair-CEO Steve Angel vorgesehen. Er wird die Geschäfte von den USA aus steuern. Eine Holding wird in Irland angesiedelt, das für seine niedrigen Steuern bekannt ist. Als Spielverderber können sich jetzt nur noch die Praxair-Aktionäre und die Kartellbehörden in Europa und USA erweisen. Die deutschen Linde-Aktionäre haben keine Mitbestimmungsmöglichkeit.





