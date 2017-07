Autoland ist abgebrannt

28. Jul 2017 , von Kai Beller

Hat es sich bald ausgedieselt? Der Dieselmotor hat in diesen Tagen nicht nur wegen des VW-Abgasskandals einen schweren Stand. Am Mittwoch wurde bekannt, dass Großbritannien ab 2040 den Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren verbieten will. Davon sind neben Dieselautos auch Benziner betroffen. Die Ankündigung der konservativen Regierung ist Teil ihres Klimaschutzplanes. Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof des Landes die Regierung aufgefordert, mehr gegen die zu hohe Schadstoffbelastung zu tun.

Hierzulande warnt Kanzlerin Angela Merkel noch vor einer Verteufelung der Diesel-Technologie. „Ein Verbot von Diesel-Fahrzeugen oder Benzinern steht derzeit nicht auf der Agenda der Bundesregierung“, sagte eine Regierungssprecherin. Das Wohlergehen der deutschen Wirtschaft ist eng mit der Autoindustrie verwoben – das sieht sogar der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg so.

Aber auch in Deutschland erhöht jetzt ein Gericht den Druck auf die Autobauer. Nach einem Urteil des Stuttgarter Verwaltungsgerichts müssen die Vorgaben des Luftreinhalteplans für die baden-württembergische Landeshauptstadt auch mit Fahrverboten für Autos mit Dieselmotoren eingehalten werden. „Das Verkehrsverbot verstößt nicht gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, weil der Gesundheitsschutz höher zu gewichten ist als das Recht auf Eigentum und die allgemeine Handlungsfreiheit der vom Verbot betroffenen Kraftfahrzeugeigentümer“, sagte Richter Wolfgang Kern. Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe, die ein generelles Dieselfahrverbot durchsetzen wollte, weil die Grenzwerte an vielen Messstationen nicht eingehalten werden. Laut dem Gerichtsurteil könnten mit der Einführung einer blauen Plakette Fahrverbote für bestimmte Fahrzeuge erlassen werden.

Als nächstes muss nun geklärt werden, ob Kommunen überhaupt Fahrverbote verhängen dürfen. Das soll das Bundesverwaltungsgericht entscheiden. Politisch geht es am kommenden Mittwoch beim Diesel-Gipfel in Berlin weiter. „Eine Einigung beim Diesel-Gipfel auf die Nachrüstung mit einer festgelegten Zahl an nachzurüstenden Fahrzeugen und der damit verbundenen und quantifizierten Reduzierung des Stickoxid-Ausstoßes wäre für das Bundesverwaltungsgericht sicher ein starkes Signal“, sagte der Präsident des Verbands der Automobilindustrie Matthias Wissmann.

Vorerst reißen die Hiobsbotschaften nicht ab: Am Freitag kündigte Verkehrsminister Alexander Dobrindt an, ein Zulassungsverbot für den Porsche Cayenne mit Drei-Liter TDI-Motoren zu erlassen. Auch bei diesem Modell wurde eine unzulässige Abschalteinrichtung für die Reinigung von Abgasen festgestellt. 22.000 Autos müssten in die Werkstatt und neue Modelle dürften nicht zugelassen werden, bis das Problem behoben sei. Fortsetzung folgt.