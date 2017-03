Geplatzte Börsenträume

31. Mär 2017 , von Kai Beller

Kengeter vollzog nach der geplatzten Fusion eine Kehrtwende. Er sieht die Deutsche Börse plötzlich so gut aufgestellt, dass sie auch alleine über die Runden kommt und sich gedeihlich entwickelt. Vor ein paar Monaten bezeichnete er den Zusammenschluss noch als alternativlos, weil Größe für die Börsenbetreiber der entscheidende Faktor sei.

Als dann die EU-Kommission die Fusion nur unter Auflagen genehmigen wollte, zeichnete sich das Scheitern ab. Die Wettbewerbshüter forderten von der LSE, ihren Mehrheitsanteil an der italienischen Anleihen-Handelsplattform MTS zu verkaufen. Das wollte die Londoner Börse jedoch nicht akzeptieren.

Mit dem Veto aus Brüssel kann auch der dritte Anlauf einer Fusion der Börsenbetreiber in Frankfurt und London zu den Akten gelegt werden. Bereits 2000 und 2005 war ein deutsch-britischer Zusammenschluss gescheitert.

Am liebsten hätte Daimer-Chef Dieter Zetsche auf der Hauptversammlung wohl nur über die emissionsfreie Strategie des Autobauers gesprochen. Insgesamt 10 Mrd. Euro will Daimler investieren, um bis zum Jahr 2022 mehr als zehn Autos mit Elektromotor auf den Markt zu bringen. Die E-Auto-Offensive erfolgt nicht ganz freiwillig, denn der Autokonzern muss die CO2-Emissionen seiner Modelle reduzieren. Das wird nicht ganz einfach, denn momentan greifen die Kunden am liebsten zu SUVs, die gerade nicht schadstoffarm sind.

Gestört wird das gute Gesamtbild des Konzerns auch durch die Stuttgarter Staatsanwaltschaft, die gegen Mitarbeiter des Unternehmens wegen Betrugs und strafbarer Werbung im Zusammenhang mit Schadstoffemissionen von Dieselfahrzeugen ermittelt. Zetsche betonte, dass Daimler „vollumfänglich mit den Behörden“ kooperiere. Er sagte aber auch: „Weder das Kraftfahrtbundesamt noch das Bundesverkehrsministerium haben im Rahmen ihrer Messungen bei unseren Fahrzeugen einen Verstoß gegen geltendes Recht festgestellt.“

Aktionärsvertretern wie Ingo Speich von der Fondsgesellschaft Union Investment reicht das nicht: „Droht ein neues Dieselgate?“, fragt er. „Haben Sie Rückstellungen gebildet? Wenn ja, in welcher Höhe?“ Doch Vorstand und Aufsichtsrat wollen sich zu dem Fall nicht weiter äußern.

Die Stimmung unter den Aktionären bleibt angesichts solcher Unsicherheiten gedämpft. Da nützt es auch nichts, dass Zetsche eine Erfolgsbilanz vorweisen kann: „Noch nie waren wir so erfolgreich wie heute“, sagt er. Vor allem Mercedes-Benz kam 2017 gut aus den Startlöchern: Der Konzern erwartet den „höchsten Absatz in einem Quartal“. Insgesamt rechnet Daimler mit einem leichten Wachstum bei Absatz, Umsatz und Vorsteuerergebnis.