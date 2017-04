Jeff Bezos' Traum vom All

07. Apr 2017 , von Kai Beller

Für Bezos’ Weltraumunternehmen Blue Origin sind diese Flüge nur ein erster Schritt. Mit der Rakete „New Glenn“ will der Amazon-Chef in den 2020er-Jahren Satelliten ins All befördern. Später sind auch bemannte Flüge mit der ebenfalls wiederverwendbaren Rakete geplant. Und Bezos träumt bereits von der Besiedlung des Mondes.

Bereits 2018 will Bezos Weltraumtouristen ins All befördern, die dort einige Minuten Schwerelosigkeit erleben dürfen. „New Shepherd“ lautet der Name der Rakete, die sechs Passagiere auf eine Höhe von 100 Kilometern bringen soll, wo sich die Touristen die Erde von oben aus anschauen können. Geplant ist, Rakete und Kapsel wiederzuverwenden. Das hält die Kosten im Rahmen, hofft Bezos zumindest. Eine Crew ist für den Weltraumtrip nicht nötig.

Renate Reimann Haas, Wolfgang Reimann, Stefan Reimann-Andersen und Matthias Reimann-Andersen gehören zu den reichsten Deutschen – und zu den unsichtbarsten. Keine öffentlichen Äußerungen, keine Fotos und schon gar keine Skandale. Die Reimanns haben sich komplett abgeschirmt, was sie nicht am Geschäftemachen hindert. Bekannte Marken wie Calgon, Sagrotan, Jacobs, Senseo, Wella sowie Jimmy Choo, Belstaff und Bally gehören zum Reimann-Imperium, das jetzt Zuwachs bekommt.

Der Name JAB Holdings dürfte vielen Menschen unbekannt sein. Auch die Bäckereikette Panera Bread ist hierzulande kein großer Name. Dass die Luxemburger JAB Holding 7,5 Mrd. Dollar für die Übernahme der börsennotierten Bäckerei mit 2000 Filialen bezahlt, macht die Sache dann schon interessanter. Noch spannender wird es, wenn man weiß, dass sich hinter der Luxemburger Holding die Familie Reimann verbirgt.

Donald Trumps Twitter-Leidenschaft ist berühmt und in der Wirtschaft auch berüchtigt. Er drohte Konzernen mit Strafzöllen, um sie davon abzuhalten Fabriken in Mexiko hochzuziehen. Bei einigen wirkten die Tweets des US-Präsidenten einschüchternd. Der „Financial Times“ sagte Trump diese Woche, dass er nichts bereue, was er über Twitter verbreitet habe. „Wenn man Hunderte von Tweets absetzt, und hin und wieder geht mal einer daneben, ist das nicht so schlimm“, so der Präsident. „Ohne Tweets wäre ich nicht hier.“

Trump wird seiner Leidenschaft also weiter nachgehen. Und die Welt um ihn herum wird aufmerksam registrieren, was der mächtigste Mann der Welt da verbreitet. Auch Mexikos Notenbankpräsident Agustin Carstens muss die Tweets im Auge behalten. Er gestand in dieser Woche, dass er wegen einiger Kurznachrichten des Präsidenten, die Geldpolitik der Zentralbank geändert habe. „Ich sage es so, in einfachen Worten: Nach zwei Tweets von 'Sie-wissen-schon-wer' war der Effekt verflogen“, sagte Carstens.

Die Äußerung bezog sich auf den Versuch der Mexikaner, mit massiven Dollarverkäufen die Abwertung des Peso einzudämmen. „Genau zu diesem Zeitpunkt sind wir darauf gekommen, anstatt harter Währung wie Dollar besser zu einem System von Sicherungsgeschäften überzugehen“, so Carstens. Die Landeswährung war nach Trumps Wahlsieg abgestürzt, weil der neue Präsident eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen und hohe Importzölle auf Güter aus dem Nachbarland erheben will. Vom Trump-Schock hat sich der Peso mittlerweile erholt und die Verluste wieder wettgemacht.