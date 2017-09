Air Berlin - das Feld lichtet sich

01. Sep 2017 , von Kai Beller

Wöhrl wird es wohl nicht sein: Der Unternehmer war nicht bereit eine von Air Berlin geforderte Vertraulichkeitserklärung vor der Aufnahme von Gesprächen zu unterzeichnen. An einer Partnerschaft mit der Lufthansa bei der Rettung von Air Berlin sei die größte deutsche Fluggesellschaft nicht interessiert gewesen, teilte Wöhrl über seine Beteiligungsfirma Intro mit. Von einem kompletten Rückzug aus dem Verfahren will der Unternehmer aber nichts wissen. „Wir sind nach den gestrigen Gesprächen mehr denn je daran interessiert, Air Berlin als Ganzes zu erhalten und wieder auf guten Kurs zu bringen“, schrieb er auf seiner Facebook-Seite.

Das Feld der Interessenten für die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin wird kleiner. In dieser Woche machten der Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl und die Billigfluglinie Ryanair einen Rückzieher. „Wir mischen uns nicht in dieses Verfahren ein, weil es ein abgekartetes Spiel ist”, sagte Ryanair-Chef Michael O’Leary. Er sprach von einem „offensichtlichen Komplott“ von Regierung, Lufthansa und Air Berlin.

Die geplante Arbeitsmarktreform in Frankreich nimmt Gestalt an. Am Donnerstag stellte die französische Regierung ihre Pläne für die Flexibilisierung des starren Arbeitsrechtes vor. Es gelte verlorene Jahre aufzuholen, sagte Premierminister Edouard Philippe. Die Reform ist eine der zentralen Vorhaben von Präsident Emmanuel Macron, der mit einem modernisierten Arbeitsrecht für mehr Jobs in Frankreich sorgen will.

Vor allem kleinere Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten sollen von der Reform profitieren. Sie können künftig weitgehend autonom mit ihrer Belegschaft über Arbeitszeiten und Löhne verhandeln. In größeren Unternehmen werden die Entscheidungswege gestrafft: Gremien, in denen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer abstimmen müssen, werden zusammengelegt. Außerdem sollen die Kosten einer Kündigung durch die Festlegung von Obergrenzen bei Schadenersatzklagen gedeckelt werden.

Die französischen Wirtschaftsverbände begrüßten die Pläne. In der französischen Bevölkerung ist die Reform dagegen nicht populär. Präsident Macron verfügt im Parlament aber über eine deutliche Mehrheit, um sein Vorhaben durchsetzen zu können. Frühere Reformanläufe waren an massiven Protesten der Gewerkschaften gescheitert. Die linke CGT hat bereits Demonstration gegen die Reform angekündigt, die gemäßigt CFDT will dagegen trotz Kritik an den Plänen auf Proteste verzichten.