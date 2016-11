Siemens legt nach

11. Nov 2016 , Kai Beller

Die Siemens-Aktie setzte am Donnerstag zu einem Höhenflug an, der das Papier zeitweise über 110 Euro trieb. Auf diesem Niveau notierte die Aktie letztmalig 2007 vor Ausbruch der Finanzkrise. Zu Jahresbeginn stand die Aktie des Industriekonzerns noch bei knapp 90 Euro. Siemens-Chef Joe Kaeser kann also zufrieden auf das Jahr zurückblicken. „Das abgelaufene Geschäftsjahr war eines der stärksten in der Geschichte unseres Hauses, ohne Berücksichtigung von Beteiligungsverkäufen sogar das beste“, sagte er.