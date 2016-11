Wirtschaftsspionage: So schützen Sie sich

23. Nov 2016 , Jens Brambusch

In der Wirtschaft herrscht Krieg. Jedes zweite deutsche Unternehmen ist bereits Opfer von Spionage geworden. Der jährliche Schaden: 50 Mrd. Euro. Sechs simple Tipps, wie Sie sich schützen können

In der Wirtschaft herrscht Krieg. Ein Informationskrieg um Wissen und Patente. Er ist leise. So leise, dass, wenn er gut geführt wird, der Angegriffene das nicht einmal bemerkt. Nicht erst seit den Spähangriffen der NSA ist das bekannt. Auch wenn die Cyberkriminalität stark zunimmt, der Angreifer kommt nicht unbedingt durch das Netz. Oft ist er bereits unter Ihnen, sitzt im Management oder arbeitet als Werksstudent.

Seit Jahren warnt der Verfassungsschutz, in Deutschland zuständig für Spionageabwehr in der Wirtschaft, vor den Gefahren – besonders für den deutschen Mittelstand, das vielzitierte Rückgrat der heimischen Wirtschaft. Denn Konzerne mit ihren professionell arbeitenden Sicherheitsabteilungen haben das Risiko erkannt und stecken Unsummen in die Prävention.