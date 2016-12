06. Dez 2016 , Martin Kaelble

Hier bekommen Sie in aller Kürze die wichtigsten Einschätzungen von führenden Konjunkturexperten für 2017. Diesmal: Carsten Klude, Chefvolkswirt von M.M. Warburg

1. Wird das Jahr 2017 gut oder schlecht für die Weltwirtschaft?

Das Jahr wird gut, wir gehen vom stärksten Wachstum seit 2012 aus. Dies liegt vor allem an der Erholung in den Schwellenländern.

2. Wie sind die Aussichten für die deutsche Konjunktur?

Ebenfalls gut. Allerdings schlägt im nächsten Jahr die Statistik zu. Da es drei Arbeitstage weniger geben wird, fällt das Wachstum mit 1,4 Prozent optisch geringer aus. Verwendet man dagegen saison- und kalenderbereinigte Daten (wie international eigentlich üblich) schwächt sich das Wachstum so gut wie nicht ab.

3. Droht in irgendeinem der großen Wirtschaftsräume eine Rezession?

Nein.

4. Wo liegen die größten Risiken? Wo könnte es am ehesten Überraschungen geben?

Politische Risiken dominieren. Vor allem die anstehenden politischen Entscheidungen in der Eurozone (Wahl in den Niederlanden, Präsidentschaftswahl in Frankreich, Bundestagswahl) sorgen für Unsicherheiten. China wird ein Thema bleiben. Größtes positives Überraschungspotenzial sind die USA und Länder wie Russland und Brasilien.

5. Welche Faktoren sollte man 2017 ganz besonders im Blick haben?

Alle unter Frage vier genannten.