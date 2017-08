Das ist der neue Uber-Boss

31. Aug 2017 , von Drew FitzGerald

Zu den überragenden Größen im Silicon Valley zählte Dara Khosrowshahi bisher noch nicht. Aber aus den Jahren als Boss des Internetportals Expedia.de hat er für die Aufgabe an der Spitze des weltgrößten Fahrdienstvermittlers eine ansehnliche Bilanz von Übernahmen und beständigem Wachstum vorzuweisen. Ubers Aufsichtsrat würdigte ihn bei der Bestätigung für seine "Erfahrung, Talent und Vision".

Die Geschichte des 48-Jährigen ist eng mit der des Medienmoguls Barry Diller verbunden, der den Übernahmespezialisten 1998 zu sich holte: Zu der Zeit war der junge Analyst bei der Investmentbank Allen & Co beschäftigt. Zum Chef von Expedia wurde er 2005 – kurz nachdem Unterhaltungsunternehmer Diller seine Reisebeteiligungen abstieß.

Seitdem hat Expedia in der Reisbranche einen enormen Appetit für Übernahmen entwickelt – insbesondere in den vergangenen drei Jahren. Der Anbieter schluckte Orbitz und Travelocity und kaufte die FeWo-Direkt-Mutter HomeAway, um dem milliardenschweren Start-Up AirbnB die Stirn zu bieten. Expedias Marktkapitalisierung stieg auf 23 Mrd. Dollar an, in der US-Rangliste nur hinter dem Erzrivalen Priceline Group Inc., obgleich Ubers jüngste Bewertung diese Größe wiederum in den Schatten stellt.