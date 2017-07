Wie Sie sich von der Hetzkrankheit befreien

19. Jul 2017 , Lothar Seiwert

In den USA gibt es eine neue Krankheit namens „Hurry Sickness“ (Hetzkrankheit). „Hurry Sickness“ wird durch den Irrglauben ausgelöst, dass wir, wenn wir einfach alles genug beschleunigen können, letztendlich auch alles erreichen können. Diese Einstellung führt zu chronischen Stresskrankheiten wie Herzbeschwerden, Arthritis, Magengeschwüren oder nervösen Spannungen.

Die meisten Menschen klagen, dass sie in ihrer Freizeit unterm Strich weniger Entspannung und weniger Lebensqualität haben. Sicher ist auch Ihnen dieses hoffnungslose Gefühl nicht unbekannt: Sie kommen am Ende eines Tages abgehetzt und erschöpft nach Hause, Sie haben so hart gearbeitet, wie Ihnen möglich war, und dennoch haben Sie das frustrierende Gefühl, dass Sie an diesem Tag nichts haben erledigen können und nur weiter unter Druck geraten sind. Je mehr Sie sich hetzen, desto mehr geraten Sie in Verzug. Sie fangen früher an und hören später auf. Doch kaum sind Sie am Arbeitsplatz, werden Sie von einer Welle von Krisen, Unterbrechungen, Projekten, Gesprächen und immer neuen Dringlichkeiten überrollt. Personal und Budgets werden immer weiter „gestrafft“, mit weniger Leuten und weniger Geld muss mehr erreicht werden.