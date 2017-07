In 3 Schritten zur digitalen Transformation

26. Jul 2017 , Katja Nettesheim

Als Geschäftsführer wird Ihnen – wird uns – ja Einiges abverlangt: Umsatz steigern, Kosten senken, Geschwindigkeit erhöhen, Stellen abbauen, alle bei Laune halten – und jetzt auch noch „digital werden“. Und das bitte bis zum nächsten Berichtstermin. Schlimmstenfalls also innerhalb der nächsten drei Monate. Da ist guter Rat teuer…. Hier die Top 3 der Initiativen, wie Sie möglichst schnell, sichtbar und trotzdem mit Substanz Ihr Unternehmen in Richtung „digital“ entwickeln können:

Wie sie das machen, bleibt ihnen überlassen: Konferenzen, Wettbewerberbesuche, Teilnahme an Meetups etc. Hauptsache, Sie streuen die Eindrücke möglichst weit innerhalb des Unternehmens. Auch hier wieder mit freier Wahl der Mittel: Lunch Lectures, interne Blogs, Flugblätter – wichtig ist nur, dass die neuen Erkenntnisse viral gehen.

#2 Design Thinking goes a long way

Schulen Sie möglichst die gesamte Organisation in Design Thinking oder – um genauer zu sein – im Customer Centric Design. Es handelt sich um die Methode der strikten Ableitung der Produkte aus den Bedürfnissen der Kunden. Dabei wird extrem stark in den Dialog mit den Kunden gegangen: Was nicht vom Kunden selbst kommt, wird nicht als Grundlage der Produktentwicklung herangezogen. Also Kundenorientierung hoch drei und häufig eine grundsätzliche Kulturveränderung. Besonders schön ist das mit Führungskräften, die bisher ihre Autorität allein daraus ableiteten, sie allein wüssten, was der Kunde wirklich will.