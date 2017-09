Wie Nordkorea trotz Sanktionen Handel betreibt

14. Sep 2017 , Don Weinland und Yuang Yan, Financial Times

Der rostige Rumpf des Dolphin 26 hat schon bessere Tage gesehen. Die Decks waren so rostig, dass im Februar Inspektoren auf das Schiff aufmerksam wurden, wie es in einem Bericht eines chinesischen Hafens steht. Das Schiff wurde laut dem Schiffsortungsdienst Marine Traffic zuletzt Mitte Mai im chinesischen Hafen von Tianjin gesichtet.

Die in Washington ansässige Forschungsgruppe C4ADS hat die für Nordkorea wichtigen Schifffahrtsnetzwerke detailliert beschrieben. Von den 248 Unternehmen, die sie als geschäftsführende oder operative Unternehmen identifiziert, sind 160 in Hongkong registriert. Laut einem C4ADS-Bericht nutzen die Unternehmen „eine Vielzahl von Verfahren, um die Besitzverhältnisse zu verschleiern, einschließlich der Verwendung von Billigflaggen für Schiffe, der Gründung von Briefkasten- und Scheinfirmen zur Registrierung ihrer Beteiligungen ... und der Einschaltung von verschiedenen Zwischenhändlern bei der Durchführung der Geschäfte“.

Die Dolphin 26 hat in den vergangenen acht Jahren sechsmal seinen Besitzer und Geschäftsführer gewechselt und seinen Namen dreimal in den letzten acht Jahren geändert, während seine Flagge laut der maritimen Datenbank Equasis in fünf Jahren viermal ausgetauscht wurde.

"Es ist in der Branche üblich, viele Unternehmen zu registrieren"

Xie Qun, die eingetragene Inhaberin von Union Link, sagt, dass sie die „anstrengende Tätgkeit“ als Reederin reduziert habe, um sich um ihr Kind und ihre betagten Eltern zu kümmern. In einem McDonald's Restaurant in Dalian erzählt sie, dass sie im Februar die Beziehungen zu ihrem letzten nordkoreanischen Kunden abgebrochen habe, als die Uno gerade dabei war, neue Sanktionen zu verabschieden. Sie habe niemals wissentlich nordkoreanischen Unternehmen geholfen, gegen Gesetze zu verstoßen.

Xie sagt, dass viele kleine Reedereien unter ihrem Namen in Hongkong registriert worden seien. Eine Strategie zur Risikostreuung: Sollte ein Schiff in einen Rechtsstreit verwickelt werden, wären andere Schiffe und Unternehmen davon nicht betroffen. „Es ist in der Branche üblich, viele Unternehmen zu registrieren“, sagt sie und fügt hinzu, dass Branchenkollegen ihr dies in Hongkong empfohlen hätten, wo Unternehmen ohne Adresse oder Vermögenswerte vor Ort registriert werden könnten. Hongkonger Firmenaufzeichnungen zeigen zwei aufgelöste Reedereien, die unter dem Namen Xie Quns registriert waren.

Das chinesische Handels- und Wirtschaftsentwicklungsbüro in Hongkong kennt die Berichte eines UN-Expertengremiums, in dem Unternehmen vorgeworfen wird, den illegalen Handel mit Nordkorea zu begünstigen. Es untersucht die Fälle, in denen in Hongkong registrierte Unternehmen involviert sein sollen. US-Regulierungsbehörden und Forschungsgruppen beobachten mehrere große chinesische Unternehmen und die dahinter stehenden Personen. Diese Firmen sind häufig in Dandong an der Grenze zu Nordkorea ansässig sind und stehen im Verdacht, das nordkoreanische Waffenprogramm zu unterstützen.