Wie Walmart sich gegen Lidl rüstet

18. Mai 2017 , Sarah Nassauer, Heather Haddon, Wall Street Journal

In der Konzernzentrale des Weltmarktführers im Einzelhandel gibt es gerade ein beherrschendes Thema: Die Führungsriege von Walmart stellt sich auf den Angriff eines Zerstörers in den USA ein - Lidl betritt den Markt.

Der deutsche Discounter Lidl, der seit 1994 schon den britischen Lebensmittelmarkt aufmischt, will bis zum Sommer 20 Niederlassungen in den Bundesstaaten Virgina, North Carolina und South Carolina eröffnen. Von rund 200 Filialen in den kommenden Jahren gehen Immobilienexperten aus. Auch Rivale Aldi, dessen Markteintritt schon 40 Jahre zurückliegt, will das Amerika-Geschäft ausbauen: Mit 1,6 Mrd. Dollar sollen 1300 Standorte modernisiert und 650 weitere gestartet werden.

Walmart sieht dem nicht untätig zu und arbeitet an seiner Wettbewerbsfähigkeit. CEO Doug McMillon verfeinert sein Angebot an Eigenmarken, senkt Preise und trimmt die Läden auf ein besseres Einkaufserlebnis – etwa durch kürzere Wartezeiten an den Kassen. So hat McMillon seit 2014 schon den Umsatz verbessert. „Wir haben vor zwei Jahren bereits angefangen, uns für schärferen Wettbewerb zu positionieren“, sagte er vor kurzem in einem Interview.

In Europa haben Lidl und Aldi mit einem kombinierten Umsatz von nahezu 100 Mrd. Dollar an 10.000 Standorten mit Niedrigpreisen, beliebten Eigenmarken und mehr Obst und Gemüse ihren Marktanteil im Lebensmitteleinzelhandel erheblich ausgebaut. In Großbritannien bekommt die Walmart-Tochter Asda das schon zu spüren, deren Geschäft seit 13 Quartalen in Folge stagniert. Aldi und Lidl teilen sich zwölf Prozent des Marktes. Handelsexperten von Kantar Worldpanel sehen Asda, Tesco und andere Ketten als Leidtragende.