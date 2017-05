Die zehn wertvollsten Teams der Bundesliga

Platz 10: Hertha BSC - Der einzige Bundesligist aus Berlin spielt eine gute Saison, infolge kontinuierlicher Entwicklung in den vergangenen Jahren. Das spiegelt sich ökonomisch im Wert des Teams wieder, das auf rund 86 Mio. Euro kommt.

Platz 9: 1. FC Köln - Dank Spielern wie Modeste und Hector findet sich auch der „Eff-Zeh“ in den Top 10 wieder. Das Ergebnis von kontinuierlicher Arbeit in den letzten Jahren: Mit 99 Mio. Euro ist das Team ähnlich viel wert wie Hoffenheim.

Platz 7: RB Leipzig - Beim Aufsteiger aus Leipzig steht ein potenter Geldgeber im Hintergrund, der Wert des Teams: rund 124 Mio. Euro. Und in der Tabelle: Platz zwei hinter den Bayern.

Platz 6: VfL Wolfsburg - Dank VW im Rücken ist hier ein illustres Trüppchen von Spielern versammelt, die jedoch in dieser Saison ihr Geld (ein Gesamtwert von 154 Mio. Euro) nicht wirklich wert waren.

Platz 5: Borussia Mönchengladbach - In Gladbach hat sich unter Manager Max Eberl in den vergangenen Jahren ein wertvolles Team entwickelt, mit einem stattlichen Wert von rund 164 Mio. Euro. Daran gemessen hätte in dieser Saison mehr drin sein müssen.