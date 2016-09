Weltkarte der Milliardäre

19. Sep 2016 , Capital-Redaktion

Diese Menschen müssen sich um ihre Altersvorsorge keine Sorgen machen, denn mit einem Vermögen über 1 Milliarde Euro können sie sich ein ziemlich entspanntes Leben machen. Aber wie sind die Milliardäre dieser Welt eigentlich zu ihrem Vermögen gekommen? Und wie unterscheiden sich diese Wege im weltweiten Trend?

Diese Karte gibt einen Überblick über die Verteilung der Milliardäre auf der Welt. Die Größe des Landes entspricht dem Anteil der darin lebenden Milliardäre bezogen auf alle Milliardäre der Welt. In jedem Land wird nochmals unterschieden, wie die Milliardäre zu ihren Wohlstand gekommen sind. Dazu gibt es folgende Kategorien: Erbschaften (rot), Unternehmensgründung (grün), Geschäftsführung (blau), Politik und Rohstoffe (orange) und Finanzsektor (gelb). Während sich also in Deutschland ziemlich viel Vermögen auf Erbschaften zurückführen lässt, ist in Russland Politik und Rohstoff die Quelle des Geldes.