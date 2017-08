Management

Welcher Büroklammer-Typ sind Sie?

28. Aug 2017 , Capital-Redaktion

Es ist die wohl schönste Beschäftigung während Konferenzen und Telefonaten: Büroklammern verdrehen. Achten Sie genau darauf, was die Kollegen sich so zurechtbiegen! Es verrät viel über den Charakter. Hier sind die wichtigsten Typen

Der Angreifer

Produkt Nutzt die Büroklammer als Werkzeug, um Gegenstände aufzuspießen, anzubohren oder zu penetrieren (Korken, Unterlagen, Radiergummis, das eigene Knie). Schlimmstenfalls baut er eine Klammer-Waffe, um Kollegen zu pieksen. Profil Ist äußerst aggressiv, aber auch sehr leistungsorientiert. Halten Sie sich von ihm fern! Er wird Sie im Zweifel mobben! Verfolgt seine Ziele konsequent und rücksichtslos, rastet schnell aus. Potenzial Einen, zwei kann jede Firma verkraften - aber höchstens im mittleren Management.

Der Gesellige

Produkt Er nutzt die Büroklammer, um Sport zu treiben. Besonders beliebt: ein kleines Drahttor, durch das man Papierkügelchen schießt. Profil Mit diesem Kollegen werden Sie nie Probleme haben. Sie gehen abends mit ihm ein Bier trinken und spielen dort Kicker oder Dart. Er ist Mitglied der Firmenmannschaft, wenn es eine gibt. Er ist der Socializer, der Gelassene unter den Kollegen, der alle zum Lachen bringt. Potenzial Mäßig ehrgeizig, wird nie Ihr Chef werden.

Der Künstler

Produkt Er formt Modelle, Formen, Plastiken. Auch ein Spezialist für rechte Winkel. Profil Sehr kreativ. Kommt oft mit neuen Ideen. Seine größte Schwäche: Er ist ein Träumer. Sitzt meistens gedankenversunken in Meetings, bekommt wichtige Ansagen nicht mit. Hat er keine Büroklammern zur Hand, kritzelt er Handouts voll oder presst Muster mit Flaschendeckeln in seinen Unterarm - am liebsten die Audi-Ringe. Achtung: Sitzen Sie ihm nicht gegenüber, dann karikiert er Sie! Potenzial Gehört einfach zu jedem erfolgreichen Team dazu. Also: Immer einstellen, aber behutsam befördern!

Der Ordentliche

Produkt Er verbiegt nicht, sondern kettet mehrere Büroklammern aneinander. Profil Er will nichts kaputtmachen, ist etwas verspielt, sehr geduldig - bisweilen sogar autistisch. Ist der Einzige im Büro, der mehrere Klammern in einem Schälchen auf dem Schreibtisch hat, Papierstapel liegen parallel zur Tischkante. Er ordnet alle Unterlagen in Klarsichtfolien. Nach der Konferenz trennt er die Klammern wieder und legt sie in sein Schälchen. Potenzial Kann es in Ausnahmefällen bis zum CFO schaffen.

Der Wichtigtuer

Produkt Kennt Büroklammern nur noch als digitales Zeichen für E-Mail-Attachments. Spielt dafür mit seinem Blackberry, den er niemals ausschaltet. Bei jedem Anruf geht er erregt flüsternd aus dem Konferenzraum. Im Restaurant legt er das Gerät als Erstes auf den Tisch. Profil Ist sehr gut vernetzt, ehrgeizig, ein Workaholic, schickt E-Mails in der Regel zwischen 23 Uhr und 5 Uhr. Hat bei Xing mehr als 1000 Kontakte ersten Grades. Will ganz nach oben. Sein einziges Problem: Redet gerne mehr, als er arbeitet. Potenzial Hat deshalb auch gute Chancen auf ganz oben.

Der Zähe

Produkt Er versucht, die Büroklammer möglichst zu einem geraden Draht zu biegen, im Notfall klopft er sie mit dem Locher oder der Kaffeetasse flach. Profil Die Glätte täuscht. Dieser Typ ist hartnäckig, starrköpfig, ausdauernd. Aber oft ein Querdenker mit guten Ideen. Im schlimmsten Fall ein nerviger Querulant. Potenzial Bringt es weit, wenn er sein Temperament im Griff hat.

Der Zerstörer

Produkt Er verbiegt die Büroklammer so lange, bis sie bricht. Profil Achtung! Dieser Typ ist nervös, hektisch, wackelt viel mit den Beinen, weil er als Kettenraucher entweder dringend eine Zigarette braucht oder an kleinen Krankheiten leidet, etwa am Restless-Legs-Syndrom. Leihen Sie ihm nichts, keine Kugelschreiber, keine Feuerzeuge. Auch wenn er es nicht will: Er macht alles kaputt. Potenzial Will viel, aber verzettelt sich.

