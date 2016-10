Was die Familie für das Management lehrt

21. Okt 2016 , Stephanie Robben-Beyer

Führungskraft sein wird insbesondere zu Beginn der Karriere oft als „Rolle einnehmen“ empfunden. „Führen“ lernen Manager in ihren Ausbildungen ja nicht im klassischen Sinn. Mit der Elternrolle wächst der Manager automatisch in das Führen hinein: Der (Selbst-)Erkenntnis-Prozess ermöglicht unkompliziert und ohne theoretisches Training eine Umsetzung von adäquatem Führungsverhalten im Unternehmen. Wo kann konkret ein Transfer stattfinden? Drei Beispiele:

Eltern sein und Führungskraft sein findet oft in der gleichen Lebensphase statt. Die Reflektion des eigenen Denkens, Fühlens, Redens und Handelns im jeweiligen Lebensbereich zeigt Eltern / Führungskräften die erstaunlichen Parallelen zwischen „Führen in der Familie“ und „Führen eines mittelständischen Unternehmens“.

1. Zeitmanagement: „Das Wichtigste zuerst.“

In der Familie gibt es für jede neue Woche einen Plan, der alle Termine der Familienmitglieder zeigt. Die benötigten „Fahrer“ für Sport-, Musikunterricht- und andere Termine der Kinder sind geplant. Ein „Back-up“ für unvorhergesehene Situationen ist berücksichtigt. Der Vater organisiert, systematisiert, automatisiert und delegiert, damit in der Familie der Alltag für alle – zumindest hypothetisch - entsprechend reibungslos laufen kann. Der Zeitplan ist die Grundlage für die zeitliche Struktur der Familie. Alle Familienmitglieder wissen, dass ihr individueller und damit auch gemeinsamer Alltag durch viele Unwägbarkeiten, durch viel Unvorhergesehenes geprägt ist. Der Plan vermittelt ihnen jedoch den Rahmen, der – so weit möglich - Sicherheit/Verlässlichkeit gibt.

Im Unternehmen versucht der Vater als Führungskraft seine komplexen Aufgaben mit einem sinnvollen Zeit-Management zu bewältigen. Er bearbeitet das Wichtigste und Dringendste zuerst. Dann folgt das Wichtige, jedoch nicht so Dringende und so weiter. Auch als Chef plant er folglich, seine komplexen Aufgaben in einem gewissen Zeitrahmen zu bewältigen.

Der Alltag straft seine Pläne jedoch immer wieder Lügen. Nichts desto trotz gibt ihm seine „Prioritäten-To-Do-Liste“ einen Rahmen für seine Führungsaufgaben. Er bindet seine Mitarbeiter in die Zeitpläne ein und delegiert auch.

Erkenntnis: Das Zeit-Management und damit das Selbst-Management der einzelnen Beteiligten (sowohl in der Familie als auch in der Firma) gibt dem System Familie / Unternehmen eine geplante Struktur. Der Zeitplan (mit viel Raum für Unvorhergesehenes) gibt dem Unternehmer und den Mitarbeitern die Möglichkeit, taktisch und strategisch zu arbeiten und eventuell flexibel auf die alltäglichen Unwägbarkeiten zu reagieren. Wichtig: „Zeitpuffer“ und „Stille Stunden“ lassen Raum für bewusste „Aktion“, nicht nur „Re-Aktion“. Das bedeutet, spontane (Mitarbeiter-)Gespräche können „zwischendurch“ geführt, kreatives, innovatives Denken oder auch Erholungsphasen in den Tag eingebaut werden.