Was Apple und Facebook Bewerber fragen

18. Okt 2016 , Business Punk Redaktion

Das will Facebook von Euch wissen:

#1: Wie viele Big Macs verkauft McDonald’s jedes Jahr in den USA? (Datenanalyse)

#2: Wenn Sie ein neues Design für einen Geldautomaten entwickeln sollten, wie würde er aussehen? (Produktdesign)

#3: Sie werden von einem russischen Gangster entführt. Er hat einen Revolver mit sechs Schuss und steckt zwei Kugeln nebeneinander in die Trommel des Revolvers. Der Gangster dreht die Trommel, hält Ihnen den Revolver an den Kopf und drückt ab. Klick, Sie sind noch am Leben. Anschließend fragt Sie der Gangster, ob er die Trommel noch einmal drehen und abdrücken soll, oder ob er einfach nur noch einmal abdrücken soll. Wie hoch ist in beiden Fällen die Wahrscheinlichkeit, dass Sie erschossen werden? (Analyse für Online-Marketing)

#4: Wie viele Staubsauger gibt es in den USA? (Risikoanalyse)

#5: Wie würden Sie Facebook für Blinde bauen? (Produktmanagement)

#6: Wie viel kostet es Ihrer Meinung nach, jedes Fenster in Seattle zu putzen? (Vertrieb)

#7: Sie sind in einem Casino an einem Tisch, an dem mit zwei Würfeln gespielt wird. Wenn Sie eine Fünf würfeln, gewinnen Sie und erhalten 10 Dollar. Wie hoch ist die zu erwartende Auszahlung? Wenn Sie so lange spielen, bis Sie gewinnen und dann aufhören, wie hoch ist die zu erwartende Auszahlung? (Datenanalyse)

#8: Wenn Sie Zugriff auf alle Daten hätten, die Facebook sammelt, was würden Sie damit tun? (Produktanalyse)

#9: 25 Rennpferde, keine Stoppuhr, fünf Bahnen. Wie finden Sie mit möglichst wenigen Rennen heraus, welches die drei schnellsten Pferde sind? (Praktikum im Bereich Softwareentwicklung)

#10: Welche Möglichkeiten haben Sie, um andere Personen in einem gemeinsam genutzten WLAN daran zu hindern, Bandbreite durch das Streamen von Videos zu blockieren? Sie haben keine Admin-Rechte für das WLAN-Netzwerk und alle Mittel sind erlaubt. (Produktentwicklung)