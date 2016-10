Warum der Nobelpreis an Vertragstheoretiker geht

10. Okt 2016 , Capital-Redaktion

Der diesjährige Wirtschaftsnobelpreis geht an die beiden Ökonomen Oliver Hart und Bengt Holmström. Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften zeichnete die beiden Wissenschaftler für ihre Beiträge über die Vertragstheorie aus. „Die neuen theoretischen Werkzeuge, die Hart und Holmström entwickelt haben, sind wertvoll für das Verständnis von Verträgen und Institutionen - aber ebenso für mögliche Fallstricke bei der Vertragsgestaltung“, heißt es zur Begründung.

Der gebürtige Londoner Hart lehrt an der Harvard University und der aus Finnland stammende Holmström am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Der Preis ist mit 8 Mio. Schwedischen Kronen (rund 827.000 Euro) dotiert. Streng genommen handelt es sich nicht um einen Nobelpreis. Der offizielle Titel des 1969 erstmals verliehenen Preises lautet: Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Gewonnen haben ihn meistens amerikanische Forscher.

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratzscher sprach von einer „hervorragenden Wahl“:

„Die Arbeit der beiden ist höchst relevant für unser tägliches Leben und betrifft jede einzelne Bürgerin und jeden einzelnen Bürger. Die Gestaltung vieler Versicherungsverträge geht auf die Analysen der beiden Nobelpreisgewinner zurück. Die Politik sollte sich die Arbeit von Hart und Holmström anschauen, um Boni für Banker so zu gestalten und zu beschränken, dass diese mehr im Interesse der Gesellschaft und weniger im eigenen Interesse handeln. Die Arbeit der beiden Nobelpreisgewinner hilft, öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) so zu gestalten, dass der Staat und die Gesellschaft dadurch gewinnen und nicht, wie bisher, zu häufig verlieren.“

Auch der Präsident des Münchner Ifo-Instituts war des Lobes voll. Holmström sei ein großartiger Wissenschaftler, der diese Auszeichnung verdient habe. Holmström werde im November drei Vorlesungen über 'Money Markets and Financial Intermediation' in München halten.

Dennis Snower, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, erinnerte sich an Diskussionen mit Hart über Fragen der Ökonomie bei unvollständigen Informationen:

„In der Praxis sind die meisten Verträge unvollständig, weil sie nicht alle Eventualitäten berücksichtigen, die auf Vertragspartner zukommen. Deshalb ist es sehr nützlich, eine Theorie zu haben, wie Entscheidungen getroffen werden, wenn Aspekte eines Vertrages nicht spezifiziert sind. Diese Ideen haben breite Anwendung gefunden, etwa bei der Analyse von Fusionen hinsichtlich der richtigen Mischung aus Kredit- und Eigenkapitalfinanzierung, der Frage öffentlicher versus privater Eigentümerschaft von Institutionen sowie in der Politik- und Rechtswissenschaft.“