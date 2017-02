Piëchs Schlammschlacht

10. Feb 2017 , von Kai Beller

Die Exportnation Deutschland kann sich mal wieder über einen neuen Rekord freuen. 2016 wurden Waren im Wert von 1,21 Billionen Euro ins Ausland geliefert, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden anhand vorläufiger Zahlen mitteilte. Das war ein Anstieg um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr – und es war das dritte Rekordjahr in Folge.

Das griechische Schuldendrama war lange Zeit aus den Schlagzeilen verschwunden. Doch es war allen Beteiligten klar, dass die Tragödie eine Neuauflage erleben würde. In dieser Woche gewann die Debatte über die griechischen Schuldenprobleme wieder an Brisanz. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble drohte mit dem Ende des Hilfsprogramms sollte sich der Internationale Währungsfonds (IWF) zurückziehen.

Die Folge wäre ein neues Schuldenchaos mit endlosen Krisensitzungen – und das in einem Jahr, in dem in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland wichtige Wahlen stattfinden. Eine neue Eurokrise wäre Wasser auf die Mühlen der Populisten, die die EU ohnehin sprengen wollen.

Dass die Debatte jetzt wieder aufflammt, liegt an einem Streit unter den Geldgebern. Die Beurteilung des laufenden Hilfsprogramms fällt sehr unterschiedlich aus. Der Chef des Euro-Rettungsschirms Klaus Regling etwa wiegelt in einem Beitrag für die Financial Times ab: Griechenlands Schuldensituation sei kein Grund, um alarmiert zu sein. Der IWF hält dagegen die Schuldenlast von 179 Prozent im Verhältnis zum griechischen Bruttoinlandsprodukt für viel zu hoch. Die mittelfristigen Wachstumsperspektiven schätzen die IWF-Experten in ihrem jüngsten Länderbericht auf durchschnittlich ein Prozent ein.

Ein Urteil über die Schuldentragfähigkeit hat der Fonds damit noch nicht gefällt. Allerdings fordern die Washingtoner Fachleute schon seit Jahren einen Schuldenschnitt für die Griechen, um die Wachstumschancen nachhaltig zu verbessern. Ohne die Bescheinigung der Schuldentragfähigkeit kann der IWF sich nicht mehr an der Hilfe beteiligen. Und dann wäre das ganze Paket obsolet.