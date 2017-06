Vom Soho House zum XXL-Hotel

30. Jun 2017 , von Mark Ellwood

Der 53-jährige Brite verfällt gern in einen federnden Laufschritt, wenn er durch sein neues Reich führt, besonders auf den Treppen zwischen den elf Stockwerken. „Ich bin so ungeduldig, ich hasse es, auf Fahrstühle zu warten.“ Sie sind – acht an der Zahl – dennoch Herzstück des Gebäudes. Wären sie nicht genehmigt worden, hätte er gesagt: „Okay, dann sind wir nicht die Richtigen.“

Jones’ Hospitality-Häuser und 40 Restaurants sind weltweit verstreut von Toronto bis Istanbul. Für The Ned suchte er sich erstmals einen Hotelpartner: der Amerikaner Andrew Zobler, Chef der Sydell Gruppe, die für Boutique-Hotels wie das New Yorker NoMad und The Line im Korea-Viertel von Los Angeles bekannt ist, scheint – anders als der ungestüme Jones – ein leiser und entspannter Typ. Seine Rolle beschreibt er als die eines Cutters in einem Blockbuster mit Jones in der Regie. „Ich habe ihn immer wieder herausgefordert und hinterfragt“, sagt der 55-Jährige über die fünfjährige Zusammenarbeit an dem 270 Mio. Dollar teuren Projekt.

Wäre The Ned ein Film, dann wohl eine Mischung aus den Studios von Merchant Ivory und Marvel: hochkarätig und historisch, aber in der Größe heroisch. Der 1924 fertiggebaute Komplex der Midland Bank in der Londoner City beherbergt neben einem Hotel den Ned’s Club für Mitglieder, neun Restaurants und kleinere Ableger wie einen Barbershop und ein Spa. Der Protzbau ist ein neoklassizistisches Meisterwerk aus den Hochzeiten des britischen Architekten Sir Edwin „Ned“ Lutyens. „Seine Bauten sind großartig aber unprätentiös“, sagt Zobler, „sie haben eine Aura, die sich mit Menschen füllen will.“