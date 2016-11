Wochenrückblick

VW baut ab

18. Nov 2016 , Kai Beller

Der Zukunftspakt von VW beginnt mit einem großangelegten Stellenabbau. Außerdem: Xing-Chef auf Reisen und Yellen vs. Trump

VW streicht Stellen

„Zukunftspakt“ hört sich erst mal toll an. Bei Volkswagen ist mit der Zukunft jedoch ein massiver Stellenabbau verbunden. 30.000 der rund 200.000 Stellen bei der Konzernmarke VW sollen wegfallen – alleine in Deutschland 23.000. Betriebsbedingte Kündigungen werde es nicht geben, stattdessen erfolge der Arbeitsplatzabbau über Fluktuation und Altersteilzeit, hieß es. Damit ist aber auch klar, wen die Pläne treffen werden: nicht die Stammbelegschaft, wohl aber die Leiharbeiter. Laut Betriebsratschef Bernd Osterloh sind betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2025 ausgeschlossen. „Das sind neun Jahre ohne Angst um den Arbeitsplatz“, sagte er. VW-Markenchef Herbert Diess lobte die Vereinbarung als großen Schritt nach vorne. „Wir bauen die gesamte Marke um, wir machen sie fit für den großen Wandel in unserer Branche“, sagte er.

Schon vor dem Dieselskandal war die Kernmarke das Sorgenkind des Autobauers. Die Gewinnmargen bei VW liegen weit hinter der Konkurrenz. Auch nach den Einschnitten kann VW nicht mit Wettbewerbern wie Toyota mithalten. Auf vier Prozent soll die operative Rendite bis 2020 steigen, bei den Japanern sind es zehn Prozent. Insgesamt will Volkswagen mit dem Programm 3,7 Mrd. Euro einsparen. Dem stehen die noch nicht bezifferbaren Kosten für die Beilegung des Dieselskandals gegenüber. 18,2 Mrd. Euro hat der Konzern dafür zurückgelegt, ob das ausreicht, ist fraglich. Volkswagen ist daher zum Sparen gezwungen, muss sich andererseits aber auch umorientieren. Elektromobilität heißt momentan das Zauberwort für die gesamte Branche. Und so investiert auch der Wolfsburger Konzern 3,5 Mrd. Euro in die automobile Zukunft. „Die deutschen Standorte steigen in die Entwicklung und Produktion von Elektrofahrzeugen und -komponenten ein“, heißt es in einer Mitteilung. Konkret bedeutet das, dass in der Gläsernen Manufaktur in Dresden künftig das Erfolgsmodell Golf als E-Auto gebaut werden soll. Außerdem ist eine Pilotanlage für Batterien geplant.





Xing: Vollmoeller ist dann mal weg

Darf der das, werden sich viele gefragt, die in dieser Woche die Meldung vom Sabbatical des Xing-Chefs Thomas Vollmoeller gelesen haben. Der CEO des Netzwerks gönnt sich eine dreimonatige Auszeit und geht damit offensiv um: „Ich will mich bewusst für einen begrenzten Zeitraum aus dem Tagesgeschäft herausziehen. Zeit mit meinen Lieben verbringen. Reisen und neue Eindrücke gewinnen. Dem Teil des Lebens Raum geben, der im Alltag fast immer zu kurz kommt“, schrieb er. Eigentlich sollte so etwas eine Selbstverständlichkeit sein – auch für einen Chef. Abschalten, einmal den Arbeitsspeicher im Gehirn löschen – so etwas kann sehr erholsam sein. Doch für Manager gilt hierzulande eine andere Arbeitsmoral: Rödeln, bis der Arzt kommt. Nach Vollmoellers Eindruck sind viele Unternehmen hierzulande weit entfernt vom Ideal des New Work: „Flexibilität wird erwartet, aber nicht gewährt. Querdenkertum wird in Sonntagsreden gefordert, einstellen tut man dann aber die immer gleichen Klone.“ Dabei seien die Zeiten des unternehmensinternen Feudalismus endgültig vorbei: „Die Revolution hat begonnen, das Internet sorgt für Transparenz, der Fachkräftemangel in vielen Branchen für eine Machtverschiebung hin zu den Talenten.“ Um die Entwicklung weiter voranzutreiben, müsse man auch als Vorstand mit gutem Beispiel vorangehen „und zeigen, dass Dinge okay sind. Dass es okay ist, ein Privatleben zu haben. Dass es okay ist, Dinge in Frage zu stellen, Spaß zu haben bei der Arbeit. Und sich ab und zu eine Auszeit zu wünschen“. Als Vollmoeller diese Zeilen schrieb, saß er übrigens in einem Café in Sydney. Wie das ist mit der schönen neuen Arbeitswelt haben wir uns übrigens vor ein paar Monaten an einigen Beispielen angeschaut: Traumfabriken der neuen Arbeitswelt





