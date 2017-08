Top 10 der profitabelsten Autobauer

#10 Ford (Gewinn 2016: 4,6 Mrd. Dollar): Für den Hersteller war 2016 schwierig, der Gewinn brach ein. Und an der Börse ist die Traditionsfirma mittlerweile weniger wert als der Elektroauto-Pionier Tesla. Ford selbst versucht es auch mit E-Autos und prominenter Unterstützung.

#9 Hyundai (Gewinn 2016: 4,7 Mrd. Dollar): Die Südkoreaner sind der sechstgrößte Autobauer weltweit. Der Gewinn schrumpfte im vergangenen Jahr um 18 Prozent. Für die Zukunft setzt Hyundai auch auf E-Autos wie den Ioniq.

#8 SAIC Motor (Gewinn 2016: 4,8 Mrd. Dollar): Der chinesische Autobauer ist hierzulande noch wenig bekannt. In China kooperiert er unter anderem mit GM und VW. Ein Cadillac CT6 von SAIC-GM wurde kürzlich in einem Aquarium in Chengdu ausgestellt.

#7 Honda (Gewinn 2016: 5,7 Mrd. Dollar): In den USA gehören die Japaner zu den Größen am Automarkt. Das Modell Civic wurde dort zum Auto des Jahres gekürt. Die Geschäfte liefen auch gut: Honda konnte den Gewinn um rund 98 Prozent steigern.

#6 Volkswagen (Gewinn 2016: 5,9 Mrd. Dollar): Der Abgasskandal hat den Wolfsburger Autobauer ordentlich durchgeschüttelt. Mit Elektroautos wie dem E-Golf, der in Dresden produziert wird, will der nach Umsatz größte deutsche Hersteller an alte Erfolge anknüpfen.

#5 Nissan (Gewinn 2016: 6,1 Mrd. Dollar): Mit dem Leaf haben die Japaner das E-Auto im Angebot, das sich weltweit bisher am besten verkauft hat. Der große Umsatzlieferant wird der Verkauf von Elektroautos aber auch bei Nissan nicht sein.

#4 BMW (Gewinn 2016: 7,6 Mrd. Dollar): Vom Umsatz her sind die Bayern nur die Nummer 52 in der "Global 500"-Liste von Fortune. Aber BMW verdient viel Geld an seinen Autos. Mit dem E-Sportwagen i8 betreiben die Münchner vor allem Markenpflege: Für die breite Masse ist das Auto zu teuer.

#3 General Motors (Gewinn 2016: 9,4 Mrd. Dollar): Der größte US-Autobauer hat vor kurzem seinen deutschen Ableger Opel verkauft. Den E-Automarkt will Konzernchefin Mary Barra nicht Tesla überlassen: Das Mittelklassemodell Chevrolet Bolt ist schon seit einigen Monaten im Handel.

#2 Daimler (Gewinn 2016: 9,4 Mrd. Dollar): Auch Daimler-Chef Dieter Zetsche lässt sich gerne mit der automobilen Zukunft ablichten, die elektrisch sein soll. Das große Geld macht der Konzern momentan aber mit schwergewichtigen SUVs.