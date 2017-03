Brexit trifft Telekom

03. Mär 2017 , von Kai Beller

Der Ausblick kam bei den Anlegern trotzdem nicht gut an: Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis soll um vier Prozent auf 22,2 Mrd. Euro wachsen. Das ist vielen Investoren zu wenig. Die T-Aktie gab am Donnerstag deutlich nach. Immerhin soll die Dividende um 5 Cent auf 60 Cent je Aktie steigen.

Erneut erwies sich die US-Mobilfunktochter T-Mobile US als wichtigste Stütze des Konzerns. Sie trug knapp 50 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Dagegen schrumpften die Erlöse in Deutschland um 1,7 Prozent. Hier will die Telekom im laufenden Jahr aber endlich wieder zulegen.

SAP rechtfertigt das hohe Gehalt mit der internationalen Ausrichtung des Unternehmens. Top-Manager sollen so langfristig an den Konzern gebunden werden. SAP-Aktionäre stehen der Regelung allerdings skeptisch gegenüber: Auf der Hauptversammlung im vergangenen Jahr wurde sie nur mit knapper Mehrheit abgesegnet.

Uber-Chef Travis Kalanick will an seinen Führungsstil arbeiten. „Das ist das erste Mal, dass ich zugebe, dass ich Führungshilfe benötige. Und ich will sie mir holen“, schreibt er in einer E-Mail an seine Mitarbeiter. Er müsse sich fundamental ändern und erwachsen werden, heißt es weiter. Nicht ohne Grund zeigt sich der CEO des umstrittenen Fahrdienstes reumütig, denn im Netz kursiert ein Video, dass ihn im heftigen Streit mit einem seiner Fahrer zeigt.

Der Mann machte Kalanick für seine schwierige Lage verantwortlich, als der zu ihm ins Auto gestiegen war. „Du erhöhst die Standards und drückst die Preise“, sagt der Fahrer. Kalanick bestreitet das, aber der Chauffeur lässt nicht locker: „Ich hab 97.000 Dollar wegen dir verloren. Wegen dir bin ich pleite.“

Dann fällt der Uber-Chef endgültig aus der Rolle: „Schwachsinn, einige Leute wollen einfach keine Verantwortung für ihren eigenen Mist übernehmen. Sie beschuldigen für alles, was in ihrem Leben schiefgeht, jemand anderen.“ Dann steigt er aus. Für Uber-Kritiker ist das Video natürlich ein Geschenk: Es belegt nicht nur die mangelnden Führungsqualitäten des CEO, sondern auch die aggressive Unternehmenskultur, die dem Taxi-Konkurrenten nachgesagt wird.