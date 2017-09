Mangelware Chief Digital Officer

15. Sep 2017 , Niklas Wirminghaus

Vor der Herausforderung der digitalen Transformation steht fast jedes Unternehmen. Gerne tönen Firmenlenker, dass Digitalisierung bei ihnen Chefsache sei. Nur: Einen Chief Digital Officer auf Vorstandsebene leistet sich kein einziger DAX-Konzern. Das hat eine studentische Untersuchung am Lehrstuhl für E-Business und E-Entrepreneurship der Universität Duisburg-Essen ergeben, die Capital.de vorliegt.

Ein weiteres Ergebnis der Arbeit: Einen IT- oder Digital-Hintergrund haben nur die allerwenigsten Dax-Vorstände. Mehr als ein Drittel haben BWL studiert, jeweils etwa ein Zehntel Jura, VWL oder Ingenieurswissenschaften. Eine Informatik-Ausbildung haben nur vier Vorstände: Hauke Stars von der Deutschen Börse, Kai Beckmann von Merck, Vonovia-Finanzvorstand Stefan Kirsten und Volkswagen-CEO Matthias Müller.

Berufserfahrung in der IT-Branche haben zudem die Chefs zweier weiterer Unternehmen: Adidas-CEO Kasper Rorsted arbeitete in seiner Karriere für Oracle, Hewlett-Packard und Compaq; BASF-CEO Kurt Bock war einige Jahre als Präsident für Logistik und Informatik in dem Chemiekonzern verantwortlich.