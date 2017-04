Kleinfelds Fettnapf

21. Apr 2017 , von Kai Beller

Wenn Top-Manager aus der Rolle fallen, schlägt das immer hohe Wellen. Bei Klaus Kleinfeld, Ex-Chef des Aluminiumkonzerns Arconic, müssen einige Sicherungen durchgebrannt sein, als er einen Brief an den Hedgefondsmanager Paul Singer schrieb, der über die Elliot Management Corporation rund 13 Prozent an Arconic hält. Singer hatte scharfe Kritik an den Führungsqualitäten, den Fähigkeiten und der Persönlichkeit Kleinfelds geäußert und dessen Ablösung gefordert. Kleinfeld reagierte mit einem Schuss unter die Gürtellinie – und brachte sich damit selbst zu Fall.

Elliott veröffentlichte das Schreiben, das Andeutungen über das Privatleben Singers enthält. Konkret geht es um einen Besuch des Investors in Berlin bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Kleinfeld macht in dem Schreiben Andeutungen über Partyexzesse im Anschluss an die von Singer besuchten Spiele. Die Begleiter Singers hätten „farbenfrohe Erinnerungen“ an diese „bemerkenswerte Zeit“.

Besonders bizarr fiel das Post Scriptum aus: Dort schreibt Kleinfeld vom Federschmuck eines Ureinwohners, den er Singer schicken werde, wenn er einen finde. Der Federschmuck sei ein „zusätzlicher essenzieller Bestandteil der Erinnerungen“. Und dann folgt noch eine Bemerkung über das Lied „Singin in the Rain“, das ein wunderbarer Klassiker sei. In einem Springbrunnen habe er jedoch noch nie versucht, es zu singen, so Kleinfeld.

Elliott bezeichnete den Brief als Einschüchterungs- und Erpressungsversuch und legte Beschwerde beim Arconic-Verwaltungsrat ein. Am Montag teilte der Konzern dann mit, dass Kleinfeld zurückgetreten sei. Er habe mit dem Brief ein schlechtes Urteilsvermögen an den Tag gelegt.

Paul Singer hat also ein Ziel erreicht: Kleinfeld ist weg. Doch damit wird sich der Investor kaum zufrieden geben, denn er will Arconic auf Rendite trimmen. Das Unternehmen müsse seine Kosten besser in den Griff bekommen. Am liebsten würde Singer einen eigenen Mann an der Konzernspitze installieren. Dann wäre er endgültig am Ziel.