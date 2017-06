Wie Zara der Krise im Einzelhandel trotzt

16. Jun 2017 , Jeannette Neumann, Wall Street Journal

Neue Mode ist leicht zugänglich

Im Gegensatz dazu geht Zara als Schrittmacher mit seinem Modell der schnellen Mode voran. Die Muttergesellschaft Inditex stellt 60 Prozent ihrer Kleidungsstücke in Spanien und den Nachbarländern her. Dadurch kann das Unternehmen schnell auf Feedback von Filialleitern auf der ganzen Welt reagieren, die ein 600-köpfiges Design-Team in Spanien täglich mit Updates versorgen über Waren, die sich verkaufen oder die im Laden liegen bleiben. Die Kreativabteilung zaubert frische Ideen hervor, die in wenigen Tagen in die Produktion gehen. Die Logistikzentren des Unternehmens in Spanien sind dann in der Lage, die Läden mit kleinen Chargen neuer Designs ständig aufzufrischen.

Inditex hat dieses Modell auf eine erfolgreiche Online-Strategie übertragen, die 2010 ins Leben gerufen wurde. Zaras schnelle Umsetzung vom Design bis zum Kleiderständer bedeutet, dass neue Mode leicht zugänglich ist – was besonders Online-Käufer reizt, die auf der Suche nach etwas Neuem im Netz surfen. Während andere „Fast-Fashion“-Händler erst damit beginnen, ihre Lieferanten näher zu sich zu holen, bestellen die meisten immer noch den Großteil ihrer Kleidung bei weit entfernten Textilbetrieben und mehrere Monate im Voraus.

„Es funktioniert online, da es offline funktioniert“, sagt Andreas Inderst, Analyst bei der Macquarie Group. „Die Leute zieht es auf die Zara-Homepage, weil dort Neuheiten angeboten werden, was die meisten anderen Modehändler wegen langer Vorlaufzeiten und langsamen Reaktionszeiten auf die aktuelle Nachfrage nicht leisten können.“ Inditex hat einige seiner Technologieplattformen für Online-Bestellungen aufgerüstet, die in der Logistik-Zentrale verarbeitet und dann ausgeliefert werden. „Die Systeme wurden bisher für die Abwicklung von Einzelaufträgen der Filialleiter genutzt, was im Prinzip den Aufträgen einzelner Online-Kunden entspricht", sagt Société Générale-Analystin Anne Critchlow.

Darüber hinaus hat Zara seine Geschäfte mit der Online-Plattform eng verzahnt. In einem Markt mit kostenloser Zustellung und problemloser Rücksendung ist das ein echter Vorteil. Etwa ein Drittel der Online-Lieferungen gehen an Zara-Geschäfte, wo die Kunden ihre Online-Einkäufe auch zurückgeben können.