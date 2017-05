Coca-Cola erlaubt sich Fehler

12. Mai 2017 , Jennifer Maloney, Wall Street Journal

Der 52-jährige Quincey, der Anfang Mai Muhtar Kent als CEO abgelöst hat, übernimmt das Steuer des weltgrößten Getränkekonzerns in einer existenziell wichtigen Phase. Immer weniger Menschen trinken Limonade. Zuckerhaltige Getränke werden in den USA, Großbritannien und anderswo mit Steuern belegt, weil Regierungen ihre Einnahmen erhöhen und den Zuckerkonsum eindämmen wollen, der für Diabetes und Fettleibigkeit verantwortlich gemacht wird. Coca-Cola bietet zwar inzwischen auch Milchprodukte, Tee, Wasser und andere Getränke an, 70 Prozent seines weltweiten Absatzes geht jedoch auf das Konto von Limonaden.

Höhere Investitionen und Zukäufe geplant

Quincey streicht auch im Management weitere 1200 Stellen, betroffen davon sind 20 Prozent der Mitarbeiter auf Vorstandsebene. Und er wagt einen Tabubruch: Die Beschäftigten müssen sich nicht länger zu Coca-Cola als ihrer Lieblingsmarke aus dem Konzernportfolio bekennen. Vor einem Jahr wäre so etwas noch Blasphemie gewesen. „Wenn wir ein integriertes Getränkeunternehmen sein wollen, ist es für Verbraucher okay sein zu sagen, dass sie eine andere Marke bevorzugen. Daher muss es auch für die Angestellten okay sein zu sagen, dass sie eine andere Marke bevorzugen.“

In zehn oder 15 Jahren könnte Limonade weniger als die Hälfte des weltweiten Absatzes ausmachen, sagt der CEO. Er will den Wandel durch höhere Investitionen in neue Firmen und den Zukauf neuer Marken forcieren.

Quincey ist in Großbritannien geboren und aufgewachsen. Er studierte Elektrotechnik an der Universität Liverpool, entschied sich dann aber, dass für ihn etwas anderes besser sei als das Designen von Halbleitern. 1996 stieg er bei Coca-Cola ein und wurde Geschäftsführer in Lateinamerika und Europa, bevor er 2015 zum Chief Operating Officer und Nachfolgekandidaten für Kent aufstieg.

Quincey spricht einen Produktfehlschlag an, der auf sein Konto geht: In Argentinien führte er 2003 ein Getränk auf Mate-Basis, einem Kräutertee, ein. Der wird traditionell hergestellt, in dem man Blätter in einer Kürbisflasche mit heißem Wasser auffüllt. Getrunken wird der Tee in Gesellschaft, wobei jeder den gleichen Strohhalm benutzt. Coca-Colas Version, in der Flasche und sprudelnd, ging an der Sache vorbei. „Wir haben nicht verstanden, warum die Menschen es getrunken haben“, sagt Quincey. „Es ging um Geselligkeit.“